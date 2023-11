José Urtubey: "Hay preocupación por lo que pueda pasar los próximos meses"

El exvicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) analizó las participaciones de Sergio Massa y Javier Milei en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción CICYP.

En diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, el accionista del Grupo Forestal Tapebicuá y de la Papelera Celulosa Argentina dijo que a su parecer “la dolarización no va para el país” ni “los extremos” planteados por el libertario. “Es poner un corset a la Argentina que no deja un margen de maniobra ante algo como una pandemia o una guerra”, continuó.

Por otro lado, Urtubey indicó que a su parecer, Sergio Massa tiene “más conocimiento del Estado”. “El último año estuvo condicionado por la post pandemia, la sequía y la crisis económica. El año que viene va a ser distinto por el ingreso de divisas del campo y el ahorro por la puesta en marcha del gasoducto”, atendió.

“Hay otra mirada desde el interior, con mucha preocupación. Las correcciones sobre la macroeconomía no afectan directamente”, subrayó. Y añadió: “Quizás los jóvenes o las ciudades no están ligadas a la producción buscan la solución por otro lado. Pero quien tiene un fierro en la Argentina no quiere esa incertidumbre”.

“La esperanza creo que no se pierde nunca, pero creo que hay preocupación por lo que pueda pasar los próximos 6 u 8 meses”, concluyó.