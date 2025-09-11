En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3 Rosario Notas

Habrá un nuevo paro en la UNR este viernes

Los docentes van a huelga en rechazo al veto de la ley de financiamiento universitario que definió Milei. La próxima semana habrá una marcha.

11/09/2025 | 06:58Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Protesta de COAD (Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR).

  1.

    Audio. Habrá un nuevo paro en la UNR este viernes

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

El presidente Javier Milei vetó completamente la ley de financiamiento universitario, lo que desencadenó un paro universitario programado este viernes 12 de septiembre. La confirmación proviene de COAD (Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR), que también organiza una marcha federal universitaria para la próxima semana.

Luz Prados, secretaria de COAD, declaró: "Esta ley fue vetada por el gobierno. Vemos que se vienen semanas fundamentales en lo que es el conflicto universitario. Vamos a estar toda la comunidad universitaria y esperamos que esté toda la sociedad".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, se anunció una asamblea docente para el lunes, donde se discutirán próximas actividades.

Los docentes expresan su derecho a reclamar mejores salarios y condiciones laborales, aunque el contexto actual genera preocupación sobre el impacto de los paros en los estudiantes.

Informe de Juan Cruz Albergoli.

Lectura rápida

¿Qué ley fue vetada? La ley de financiamiento universitario fue vetada por el presidente Javier Milei.

¿Quiénes convocan al paro? La convocatoria al paro es realizada por COAD, la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR.

¿Cuándo se llevará a cabo el paro? El paro universitario está programado para este viernes 12 de septiembre.

¿Dónde se llevará a cabo la marcha? La marcha federal universitaria se realizará en diversas localidades, organizada por COAD.

¿Por qué se realiza el paro? El paro se realiza para reclamar mejores salarios y condiciones laborales ante el veto de la ley de financiamiento.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho