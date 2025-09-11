Habrá un nuevo paro en la UNR este viernes

FOTO: Protesta de COAD (Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR).

El presidente Javier Milei vetó completamente la ley de financiamiento universitario, lo que desencadenó un paro universitario programado este viernes 12 de septiembre. La confirmación proviene de COAD (Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR), que también organiza una marcha federal universitaria para la próxima semana.

Luz Prados, secretaria de COAD, declaró: "Esta ley fue vetada por el gobierno. Vemos que se vienen semanas fundamentales en lo que es el conflicto universitario. Vamos a estar toda la comunidad universitaria y esperamos que esté toda la sociedad".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, se anunció una asamblea docente para el lunes, donde se discutirán próximas actividades.

Los docentes expresan su derecho a reclamar mejores salarios y condiciones laborales, aunque el contexto actual genera preocupación sobre el impacto de los paros en los estudiantes.

Informe de Juan Cruz Albergoli.