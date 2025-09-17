Dos años sin celular en una escuela: "Socializan, más deporte, menos conflicto"

En un mundo donde la tecnología invade casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, una escuela de Santa Fe decidió dar un paso valiente: limitar el uso de los celulares en el aula. Esta medida, que se implementó hace dos años en el Centro Educativo Jerárquicos de la ciudad, busca reducir las distracciones, fomentar la interacción social y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. El balance de estos dos años de "silencio tecnológico" es tan revelador como interesante.

Jorge Saccone, director del nivel secundario de la institución, explicó Radioinforme 3 por Cadena 3 Rosario cómo surgió esta iniciativa y qué efectos ha tenido en los estudiantes. “Muchos de los problemas que teníamos estaban vinculados a roturas de equipos, bromas entre los alumnos, fotos, stickers, distracciones, redes sociales, WhatsApp... Todo lo que sabemos que tiene el celular y que continuamente nos está llamando la atención, notificaciones, papás llamando a cualquier hora”, comentó.

El detonante de esta normativa fue el caos que generaba el uso indiscriminado de los teléfonos móviles, tanto en términos de distracción como de conflictos entre los estudiantes. Sin embargo, el director aclara que la medida no busca prohibir el uso de la tecnología, sino regularlo: “No nos gusta decir prohibir, nos gusta decir regular. El celular no está prohibido en la escuela, lo usamos como un elemento pedagógico”, subraya Saccone. La idea no es eliminar los teléfonos móviles, sino enseñar a los estudiantes a hacer un uso responsable de ellos.

En 2023, después de varios meses de análisis y preparación, la escuela implementó una nueva normativa: los estudiantes deben dejar sus celulares en casilleros bajo llave al ingresar a la escuela. Solo los recuperan al finalizar la jornada escolar. Aunque la decisión fue controvertida en su momento, los resultados no tardaron en llegar.

Balance positivo

Tras los primeros tres meses de puesta en práctica de la medida, la escuela realizó una encuesta a estudiantes, padres y docentes para evaluar el impacto. Los resultados fueron sorprendentes. Aunque en un principio un 34,7% de los estudiantes se mostró en desacuerdo con la medida, un 70% reconoció que el no estar constantemente con el celular tuvo un impacto positivo en su vida escolar.

El 45,3% de los alumnos mencionó que notaron un aumento en las interacciones con sus compañeros, mientras que un 20% se sintió obligado a pensar en nuevas formas de entretenimiento, como jugar a las cartas o participar en juegos de mesa. Otros respondieron que la medida los impulsó a unirse a actividades sociales y deportivas dentro y fuera de la escuela.

Uno de los hallazgos más significativos fue la mejora en la convivencia entre los estudiantes. Como destacó Saccone, “se exterminaron los conflictos que estaban más vinculados a lo tecnológico y a problemas de imagen entre los jóvenes”. Los beneficios no se limitaron únicamente a la interacción social. La encuesta también mostró un aumento en la concentración de los estudiantes, lo que contribuyó a una mejora en su rendimiento académico. Al no estar tan pendientes de las notificaciones constantes o de las conversaciones en redes sociales, los jóvenes pudieron dedicar más tiempo a sus estudios.

“Los chicos empezaron a socializar más. Estaban más presentes, más conectados entre sí. Además, se sumaron a actividades deportivas, se volvieron más creativos al buscar formas alternativas de entretenimiento”, señaló.

“Creo que sí. Hay experiencias similares en otros países, como Irlanda o Brasil, que también están regulando el uso de pantallas. Es una cuestión de adaptarlo al contexto de cada escuela”, explicó.

Y amplió: “Sabemos que los papás tienen la necesidad de comunicarse con sus hijos, pero también entendemos que el hecho de estar en la escuela implica que los jóvenes están aprendiendo y necesitan concentración”.

“No estamos en contra de la tecnología, todo lo contrario. Lo que queremos es enseñarles a los chicos a utilizarla de manera responsable, a regular su uso, porque, como dice el dicho, ‘todo en exceso es malo’. Y lo que necesitamos es que los jóvenes encuentren un equilibrio entre el mundo digital y el real”, concluyó.

