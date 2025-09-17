Ludopatía en jóvenes, una alerta desde la experiencia: "Era un pasatiempo"

FOTO: El impacto de la tecnología en niños y la necesidad de un cambio en los adultos

La ludopatía, o adicción al juego, es una enfermedad invisible pero destructiva, que afecta a miles de personas, especialmente a los jóvenes. Este trastorno, que a menudo comienza como una simple diversión, puede llevar a una espiral de deudas, aislamiento y graves consecuencias psicológicas y sociales. En Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, Agustín Stizza, un joven de 20 años, compartió un relato que es un claro ejemplo de cómo esta adicción puede tomar un rumbo peligroso en poco tiempo.

A los 17 años, comenzó a jugar en línea de manera inocente, utilizando pequeñas cantidades de dinero. Al principio, el juego era solo una forma de entretenimiento, algo que compartía con amigos y que no parecía tener mayores implicancias. Sin embargo, con el tiempo, esa "diversión" se transformó en una obsesión. Jugaba durante sus tiempos libres, incluso en su trabajo, buscando la adrenalina de ganar, hasta que un día tocó fondo.

La verdadera revelación de llegó cuando, en una madrugada, recibió su sueldo y, en solo 15 minutos, lo perdió todo apostando en línea. Esa pérdida fue el "click" que necesitaba para reconocer que tenía un problema serio. En sus palabras, "cuando lo perdí todo, me di cuenta de que ya no tenía forma de salir. No solo había perdido dinero, también estaba endeudado, sin salida".

Lo que muchos no comprenden sobre la ludopatía es su naturaleza insidiosa. Al principio, el juego puede parecer inofensivo, incluso emocionante. Como explicó Agustín, el juego online activa el sistema de recompensa en el cerebro, liberando dopamina, lo que genera sensaciones de euforia. "Es como cuando un deportista gana un partido importante", comparó. Esta liberación de dopamina crea una necesidad constante de más, como un ciclo sin fin de ganar y perder, que puede llevar a la adicción.

"Al principio, era solo un pasatiempo", contó el joven. "Pero luego pasé a jugar 24/7, incluso en el trabajo. El juego se convirtió en mi única prioridad". En su caso, las victorias no eran suficientes para frenar la necesidad de apostar más. Cada vez que ganaba, la tentación de ganar aún más se hacía más fuerte, lo que lo llevaba a apostar más dinero, hasta perder todo.

La campaña No Garpa de la Lotería de Santa Fe tiene como objetivo generar conciencia sobre los peligros del juego, especialmente entre los jóvenes. A través de la historia, se busca mostrar que la ludopatía no es un simple "pasatiempo" o una forma de "hacerse rico rápido", sino una enfermedad que puede arruinar vidas. Para Agustín, participar en esta campaña no solo le ha permitido compartir su testimonio, sino también brindar un mensaje claro: "Lo primero es hablar, contarlo. Nadie puede salir solo de este problema. Es importante que los chicos entiendan que la ayuda está disponible y que hay consecuencias graves".

“No garpa”

El lema "No Garpa" de la campaña hace hincapié en la importancia de reflexionar antes de jugar, de entender que el juego no solo puede generar pérdidas económicas, sino también emocionales, familiares y personales. Agustín, que vivió en carne propia las consecuencias del juego, asegura que, al principio, nunca imaginó hasta dónde lo llevaría esa "diversión" aparentemente inofensiva. "Uno empieza con poco, con 50 pesos, pero el problema es que nunca es suficiente. El juego te hace creer que puedes recuperar lo perdido, y eso es lo que te atrapa".

"Lo primero que les aconsejo a los chicos es que hablen con sus padres o con alguien de confianza. La adicción es una enfermedad, y no se puede superar solo. Necesitamos el apoyo de quienes nos quieren", expresó Agustín.

Y agregó: "Es importante que los padres estén atentos a las señales, que hablen con sus hijos sobre los riesgos del juego y que estén dispuestos a ofrecer ayuda si es necesario. El juego arruina vidas en silencio. Uno piensa que está solo, pero está destruyendo todo a su alrededor".

La campaña también subraya la importancia de la disponibilidad de recursos de ayuda, como líneas de atención y centros de apoyo, a los que los jóvenes pueden recurrir si sienten que están perdiendo el control. Agustín resalta que no debe haber vergüenza en buscar ayuda: "Es un problema serio. Hay que tratarlo como tal. Si sentís que ya no podés solo, buscá ayuda. Hay salida".

La historia de Agustín es un claro recordatorio de lo rápido que una adicción puede tomar control de la vida de un joven. Pero también es una historia de esperanza. A través de su testimonio, Agustín no solo muestra el lado oscuro del juego, sino que también ofrece una luz al final del túnel: la importancia de hablar, buscar ayuda y reconocer que no hay que enfrentar solo los problemas.

Línea gratuita de atención: 0800-268-5640. Además, en el Instagram de Lotería de Santa Fe encontrarás más información sobre cómo acceder a apoyo y tratamientos.

