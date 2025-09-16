Alerta por estafas digitales a jubilados en Santa Fe: simulan beneficios

FOTO: (Ilustrativa) Persona de la tercera edad con un teléfono móvil en la mano.

La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor de Santa Fe advirtió sobre una nueva modalidad de estafa digital que apunta especialmente a jubilados y pensionados. Se trata de mensajes que simulan promociones oficiales o beneficios sociales, y que buscan obtener datos personales y credenciales bancarias de las víctimas.

La advertencia se emitió luego de que un vecino lograra detectar y frenar un intento de fraude. Según relató, recibió mensajes de WhatsApp con identidad visual similar a la de una reconocida empresa de combustibles. En ellos, se ofrecían supuestos descuentos y se solicitaba responder con la palabra “OK” para activar los beneficios. El objetivo final era inducir la apertura de cuentas y la entrega de datos sensibles.

Desde Defensa del Consumidor explicaron que este tipo de maniobra se conoce como phishing, una técnica que consiste en hacerse pasar por empresas u organismos para obtener información confidencial. En este caso, los mensajes incluyen enlaces a páginas falsas o redes sociales, y apelan a la urgencia con frases como “promoción por tiempo limitado” o “último día para acceder al descuento”.

Jubilados, el blanco principal

El grupo más afectado por este tipo de estafas son los adultos mayores, debido a su frecuente exposición a beneficios sociales y, en muchos casos, a su menor experiencia con tecnologías digitales.

“Los estafadores se aprovechan de esa expectativa de recibir subsidios o promociones, y utilizan canales habituales de comunicación como WhatsApp o SMS para contactar a las personas”, explicaron desde el organismo provincial.

Una vez que la víctima cae en la trampa, los delincuentes pueden acceder a billeteras virtuales, realizar transferencias, o incluso gestionar préstamos a su nombre.

Recomendaciones

Ante este tipo de amenazas, las autoridades recomiendan:

No compartir contraseñas ni códigos por redes, mensajes o llamadas telefónicas.

Verificar siempre que las promociones provengan de canales oficiales.

Evitar hacer clic en enlaces desconocidos y no ingresar datos personales en sitios no verificados.

Cambiar contraseñas si se sospecha de actividad sospechosa.

Realizar denuncias ante el banco correspondiente, el Ministerio Público Fiscal y la oficina de Defensa del Consumidor más cercana.

Además, se activó el protocolo de prevención provincial y se reforzó la articulación con la Red de Oficinas Municipales y Comunales de Información al Consumidor, para brindar asistencia rápida a quienes puedan haber sido víctimas de este tipo de fraudes.