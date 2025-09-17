Cientos de jóvenes participan de la Expo Carreras en Puerto Joven

Este miércoles, la ciudad de Rosario se convirtió en escenario de un doble acontecimiento: por un lado, la tradicional Expo Carreras que convoca a cientos de jóvenes en busca de su futuro académico, y por otro, la Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública y su financiamiento. En ese marco, referentes del área de Juventud destacaron la importancia de ambos eventos, subrayando el compromiso con la universidad pública y el acompañamiento a los estudiantes.

El encuentro se desarrolló en el espacio Puerto Joven, recientemente inaugurado, que se llenó de adolescentes y jóvenes con entusiasmo por conocer las diferentes propuestas educativas. “Siempre está bueno recibir a la Expo Carreras porque los chicos se acercan con mucha intensidad, buscando información sobre su futuro y lo hacen en un ámbito de cercanía y humanidad”, señaló Franco, uno de los organizadores, al móvil de Cadena 3 Rosario.

Según un relevamiento previo realizado a través de formularios, las carreras que despiertan mayor interés son diseño gráfico, derecho y psicología, junto con otras formaciones tradicionales que siguen convocando a muchos estudiantes. Además, emergen nuevas disciplinas vinculadas a las demandas del presente y del futuro, lo que refleja tanto la diversidad de intereses como la necesidad de adaptación a un mercado laboral en transformación.

Desde el Gabinete Joven subrayaron que lo prioritario para la juventud es la accesibilidad a los estudios y la posibilidad de encontrar propuestas atractivas que no solo respondan a sus aspiraciones personales, sino que también les permitan insertarse laboralmente en el futuro. En ese sentido, la Expo Carreras no solo funcionó como una vidriera de oportunidades académicas, sino también como un símbolo de la defensa activa de la educación pública, que volvió a ser protagonista en las calles de la ciudad.

El evento tendrá lugar hasta el viernes 19 de septiembre, de 9 a 17 horas. En su última edición, este tradicional encuentro recibió a más de 33 mil personas.

Informe de Fernando Carrafiello.