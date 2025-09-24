"Pan para hoy y hambre para mañana": CFK criticó el apoyo de EE.UU. a Milei

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a lanzar fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei, esta vez tras el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que comprometió un paquete de respaldo financiero a la Argentina.

El esquema, diseñado para apuntalar al Banco Central y cubrir vencimientos inmediatos, fue interpretado por la exmandataria como un nuevo ciclo de endeudamiento condicionado.

“¡Che Milei! ¿Viste que al final era el dólar? (…) La ayuda de las fuerzas del norte es pan para hoy y hambre para mañana. Los dólares que te entran por la puerta de adelante se te van por la puerta de atrás”, escribió en un extenso mensaje en la red X.

Kirchner recordó antecedentes como el “blindaje” y el “megacanje” durante la gestión de Fernando de la Rúa, y los vinculó con el actual programa de Milei: “Preguntale a Sturzenegger y a Bullrich cómo le fue a la Argentina con esas recetas”.

Además, la exjefa de Estado cuestionó la situación social y el alto nivel de endeudamiento privado: “Hoy, 9 de cada 10 hogares están endeudados. No es deuda para un auto o un viaje: es deuda para comer, comprar remedios o pagar la luz. Ese es el verdadero rostro de tu modelo de ajuste”.

En su mensaje, también cargó contra el vínculo de Milei con Donald Trump, a quien acusó de impulsar este paquete como parte de una estrategia política: “Nos anuncian por tuiter que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de EEUU por 20 mil millones de dólares más para tu reelección. ¡Ay Dios! ¿Argentina atendida por sus propios dueños?”.

La publicación de Cristina se suma a una semana de fuerte debate político y económico, marcada por la reunión entre Milei y Trump en Washington y por la confirmación de un nuevo flujo de financiamiento externo que busca estabilizar las reservas y sostener el programa económico en la recta final hacia las elecciones del 26 de octubre.

