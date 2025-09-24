La exnúmero dos del FMI pidió un tipo de cambio más flexible y acumular reservas

A un mes de su salida del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, quien ocupó el cargo de número dos del organismo, expresó que Argentina necesita implementar reformas para alcanzar un progreso sostenible.

En su cuenta de X, Gopinath afirmó que, aunque la ayuda del Tesoro estadounidense es beneficiosa para evitar fluctuaciones cambiarias especulativas, el verdadero avance dependerá de la adopción de un régimen cambiario más flexible y la acumulación de reservas. Además, enfatizó la necesidad de generar apoyo interno para las reformas necesarias.

La economista, que había seguido de cerca el programa acordado con Argentina antes de regresar a la Universidad de Harvard, se alineó con las opiniones de varios economistas que señalaron la importancia de estas medidas. Por ejemplo, Domingo Cavallo, exministro de Economía, mencionó en su blog personal que el equipo económico liderado por Luis Caputo no aprovechó el 2024 para acumular reservas mediante un superávit en la balanza de pagos y la emisión de pesos para adquirir esas reservas como única forma viable de crear liquidez.

En relación al tipo de cambio, Gopinath sugirió que debería determinarse libremente en el mercado. Indicó que el Banco Central podría intervenir para comprar reservas según un plan previamente anunciado y vender reservas en circunstancias excepcionales. Sin embargo, subrayó que las ventas deberían ser solo un complemento a las acciones estabilizadoras del tipo de cambio y estar basadas en el manejo de los encajes bancarios y operaciones en el mercado abierto.

US support is certainly helpful to prevent speculative currency moves. However, durable progress will require Argentina to move to a more flexible exchange rate regime, accumulate reserves, and build support for its reforms at home. https://t.co/MwNRvfv8CY — Gita Gopinath (@GitaGopinath) September 24, 2025

Ricardo Arriazu, economista, también comentó sobre los errores cometidos por el equipo económico en los últimos meses. Mencionó que no se compraron reservas cuando el dólar oficial alcanzó los $1150.

Tras una reunión entre Donald Trump y Javier Milei en Naciones Unidas, donde Trump brindó apoyo político a Argentina, Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, anunció que se encontraba negociando un swap por US$20.000 millones con el Banco Central y que estaba dispuesto a adquirir bonos argentinos en dólares.

Bessent detalló en su cuenta de X que había conversado extensamente con Trump y Milei sobre cómo apoyar a Argentina y su pueblo. Además, mencionó que tras las elecciones legislativas nacionales programadas para el 26 de octubre comenzaría a trabajar con el Gobierno argentino en el pago de sus principales deudas.

