El Gobierno ratificó las retenciones cero tras el mensaje del Tesoro de EE.UU.

FOTO: No habrá retenciones hasta el 31 de octubre de 2025.

El Gobierno nacional ratificó que mantendrá el esquema de retenciones cero hasta el 31 de octubre, a pesar del mensaje del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

El funcionario del gobierno de Trump manifestó que trabajaban con Argentina para "terminar con la exención fiscal para los productores de materias primas que realizan conversiones de divisas" en el marco del acuerdo por una ayuda financiera.

Desde Balcarce 50, atribuyeron el mensaje del gobierno estadounidense a la creencia de Donald Trump de que las retenciones perjudican a sus productores y benefician a China.

En los días previos, Beijing había comprado al menos diez cargamentos más de soja argentina tras la suspensión de aranceles, buscando abastecerse en medio de una guerra comercial con Estados Unidos, su segundo mayor proveedor.

El Ejecutivo anunció la eliminación temporal de las retenciones a la exportación de granos y carne bovina y aviar con el objetivo de generar una mayor oferta de dólares en el mercado oficial. Esto ocurrió después de que el Banco Central vendiera más de US$ 1.100 millones durante la semana anterior para contener el precio del dólar en el techo de la banda cambiaria.

En la Casa Rosada insistieron en que la baja de retenciones vencería a fines de octubre y aseguraron que se lo comunicarían en “buenos términos” a los equipos técnicos estadounidenses. Además, desde Nación afirmaron que los desembolsos del Tesoro -a través del swap de monedas y una línea de crédito- no estaban atados a la definición sobre la baja de impuestos.

Las tensiones por la baja de retenciones se produjeron en un contexto en el que China decidió frenar las compras de soja estadounidenses debido al agravamiento en las relaciones comerciales entre ambos países. Trump había anunciado una ayuda de US$16 mil millones para los agricultores estadounidenses perjudicados por esta batalla comercial.

En el mercado agroexportador, consideraron que la posición estadounidense busca evitar que los productores, que vendían en pesos para aprovechar ese beneficio impositivo, buscaran dolarizarse y presionaran nuevamente sobre el tipo de cambio. También se deslizó que Estados Unidos intenta reducir la competitividad de las exportaciones argentinas.

Tras conocerse el anuncio sobre la baja temporal a cero de las alícuotas, la oleaginosa repuntó un 15% en el segmento disponible de Rosario y perdió unos U$S5 por tonelada en Chicago, dada la importancia de Argentina en el comercio global de commodities agrícolas. Estos movimientos se dieron en un contexto donde la nueva cosecha estadounidense estaba a punto de ingresar.

La Casa Blanca realizó un anuncio luego de las negociaciones entre Milei y Trump por un acuerdo de ayuda financiera. Bessent informó que el Tesoro estadounidense estaba negociando actualmente con las autoridades argentinas un swap de monedas por US$20.000 millones con el Banco Central, así como una compra de bonos argentinos y una línea de crédito a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, entre otros puntos.

