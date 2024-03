Todos los ganadores de los premios Oscar 2024: seguí el minuto a minuto

Mejor película

- "Ficción estadounidense"

- "Anatomía de una caída"

- "Barbie"

- "Maestro"

- "Los que se quedan"

- "Los asesinos de la luna"

- "Oppenheimer"

- "Pobres criaturas"

- "Zona de interés"

- "Vidas pasadas"

Mejor director

- Christopher Nolan, "Oppenheimer" (GANADOR)

- Yorgos Lanthimos, "Pobres criaturas"

- Martin Scorsese, "Los asesinos de la luna"

- Justine Triet, "Anatomía de una caída"

- Jonathan Glazer, "Zona de interés"

Mejor actor

- Cillian Murphy, "Oppenheimer" (GANADOR)

- Bradley Cooper, "Maestro"

- Colman Domingo, "Rustin"

- Paul Giamatti, "Los que se quedan"

- Jeffrey Wright, "American Fiction"

Mejor actriz

- Emma Stone, "Pobres criaturas"

- Annette Bening, "Nyad"

- Lily Gladstone, "Los asesinos de la luna"

- Sandra Huller, "Anatomía de una caída"

- Carey Mulligan, "Maestro"

Mejor actor de reparto

- Sterling K. Brown, "American Fiction"

- Robert Downey Jr., "Oppenheimer" (GANADOR)

- Robert De Niro, "Los asesinos de la luna"

- Ryan Gosling, "Barbie"

- Mark Ruffalo, "Pobres criaturas"

Mejor actriz de reparto

- Da'Vine Joy Randolph, "Los que se quedan" (GANADORA)

- Emily Blunt, "Oppenheimer"

- Danielle Brooks, "El color púrpura"

- America Ferrera, "Barbie"

- Jodie Foster, "Nyad"

Mejor película internacional

- "La sociedad de la nieve" (España)

- "Yo Capitán" (Italia)

- "La zona de interés" (Reino Unido) (GANADORA)

- "Perfect Days" (Japón)

- "Sala de profesores" (Alemania)

Mejor película animada

"El niño y la garza" (GANADORA)

"Elementos"

"Nimona"

"Mi amigo robot"

"Spider-Man: A través del Spider-Verso"

Mejor documental

"Bobi Wine: The People''s President"

"La memoria infinita"

"Las cuatro hijas"

"To Kill a Tiger"

"20 Days in Mariupol" (GANADOR)

Mejor Vestuario

“Barbie” Jacqueline Durrán

“Los asesinos de la luna” Jacqueline West

“Napoleón” Janty Yates y Dave Crossman

“Oppenheimer” Ellen Mirojnick

“Pobres criaturas” Holly Waddington

Mejor Corto Animado

“Carta a un cerdo” Tal Kantor y Amit R. Gicelter

“Noventa y cinco sentidos” Jerusha Hess y Jared Hess

“Nuestro uniforme” Yegane Moghaddam

“Paquidermo” Stéphanie Clément y Marc Rius

"¡GUERRA HA TERMINADO! Inspirado en la música de John & Yoko” Dave Mullins y Brad Booker

Mejor Corto Documental

”El ABC de la prohibición de libros” Sheila Nevins y Trish Adlesic

”El barbero de Little Rock” John Hoffman y Christine Turner

”Isla en el medio” S. Leo Chiang y Jean Tsien

”El último taller de reparaciones” Ben Proudfoot y Kris Bowers (GANADOR)

”Nai Nai & Wài Pó” Sean Wang y Sam Davis

Mejor Maquillaje y Peluquería

“Golda” Karen Hartley Thomas, Suzi Battersby y Ashra Kelly-Blue

“Maestro” Kazu Hiro, Kay Georgiou y Lori McCoy-Bell

“Oppenheimer” Luisa Abel

“Pobres Criaturas” Nadia Stacey, Mark Coulier y Josh Weston (GANADORA)

“Sociedad de la Nieve” Ana López-Puigcerver, David Martí y Montse Ribé

Mejor Banda Sonora

“Ficción americana” Laura Karpman

“Indiana Jones y el dial del destino” John Williams

“Los asesinos de la luna” Robbie Robertson

“Oppenheimer” Ludwig Göransson (GANADOR)

“Pobres Criaturas” Jerskin Fendrix

Mejor Guión Adaptado

“American Fiction” escrita para la pantalla por Cord Jefferson (GANADORA)

“Barbie” escrita por Greta Gerwig y Noah Baumbach

“Oppenheimer” escrita para la pantalla por Christopher Nolan

“Pobres Criaturas” Guión de Tony McNamara

“La zona de interés” escrito por Jonathan Glazer

Mejor Guión Original

Guión de “Anatomía de una caída” – Justine Triet y Arthur Harari (GANADORA)

“Los que se quedan” escrito por David Hemingson

“Maestro” Escrito por Bradley Cooper y Josh Singer

“Secretos de un escándalo” Guión de Samy Burch; Historia de Samy Burch y Alex Mechanik

“Vidas pasadas” escrita por Celine Song

Mejor canción original

“The Fire Inside” (Flamin’ Hot)

”I’m Just Ken” (Barbie)

”It Never Went Away” (American Symphony)

”Wahzhazhe (A Song For My People)” (Killers of the Flower Moon)

”What Was I Made For?” (Barbie. Billie Eilish y Finneas. GANADORA)

Mejor diseño de producción

Barbie

Los asesinos de la luna

Napoleon

Oppenheimer

Pobres criaturas (GANADORA)

Mejor diseño de vestuario

Barbie

Los asesinos de la luna

Napoleon

Oppenheimer

Pobres Criaturas (GANADORA)

Mejores efectos visuales

The Creator

Godzilla: Minus One (GANADORA)

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible — Dead Reckoning, Part One

Napoleon

Mejor fotografía

El Conde (Edward Lachman)

Los asesinos de la luna (Rodrigo Prieto)

Maestro (Matthew Libatique)

Oppenheimer (Hoyte van Hoytema) (GANADOR)

Pobres Criaturas (Robbie Ryan)

Mejor cortometraje de acción real

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

La maravillosa historia de Henry Sugar (GANADORA)

Mejor sonido

The Creator

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

La zona de interés (GANADORA)