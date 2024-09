De qué trata la película de Angelina Jolie con Juan Minujín y qué dijo el actor

Juan Minujín posó para las cámaras junto a Angelina Jolie por el estreno en el Festival de Cine de Toronto de "Sin sangre", el nuevo film que tiene a la actriz de "Sr. y Sra. Smith" como directora.

La películas es protagonizada por Salma Hayek y Demián Bichir y tiene la participación del actor argentino.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El elenco tiene además al también argentino Alfredo Herrera, al mexicano Andrés Delgado y al italiano Simón Rizzoni.

De qué trata "Sin sangre"

La película, que en parte se filmó en Roma, será un thriller de guerra basado en el libro homónimo de Alessandro Baricco publicado en 2003. Es una película "sobre la guerra, el trauma, la memoria y la curación”, según adelantó el medio Deadline.

La historia es la de Nina (Hayek en la versión adulta), una niña sobreviviente de guerra que vio cómo mataban a su padre y a su hermano mientras ella se refugiaba en un escondite bajo el suelo de su casa de campo.

/Inicio Código Embebido/

Angelina Jolie and Salma Hayek hit the red carpet at the Toronto International Film Festival pic.twitter.com/D7WtVq9N4p