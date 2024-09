Juan Minujín y Angelina Jolie en el estreno de "Sin sangre": las imágenes

Angelina Jolie presentó “Sin sangre”, su último proyecto protagonizado por Salma Hayek y Demián Bichir en los TIFF 2024. Como se conoció a principios de este año, en el largometraje de Jolie, también participó el actor argentino Juan Minujín. Ayer, ambos actores posaron felices en el estreno del film y las fotos revolucionaron las redes sociales.

En las imágenes de la alfombra roja del festival de cine, se puede notar la buena química que hay ente Angelina Jolie y Juan Minujín, quienes se mostraron muy sonrientes ante las cámaras.

Juan Minujín and Angelina Jolie attend the premiere of "Without Blood" #TIFF24 pic.twitter.com/WxJsNbuUrJ