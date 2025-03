Empleada fantasma: el juego de la inocencia o la ingenuidad

Por Miguel Clariá

En este momento deben estar echando humo los chats oficiales, porque el periodista Juan Federico logró obtener información que las autoridades legislativas y políticas de Córdoba deben explicar. Intentan bloquear esta información que revela la entrega de cargos a cambio de favores políticos.

El que pretenda jugar a la inocencia sobre la designación de la empleada fantasma de la Legislatura, debe cuestionarse si realmente se trata de una experta en comunicación digital. Es evidente que se trata de la bolsa de trabajo de los curros políticos, y por eso se bloquea y se tapa la información.

Ofrezco a la legisladora Nadia Fernández -apuntada de estar detrás de la contratación de la trabajadora en cuestión- un espacio en este programa, el Derecho a Réplica, para que utilice este micrófono. Pregunto: ¿por qué si ella firmó la designación, llevamos tantos meses preguntando? Ella se limitó a decir que es la vicepresidenta del bloque y que designó a esta señora como colaboradora, pagada con nuestros impuestos.

La pregunta que surge es por qué les lleva tanto tiempo responder. Juan Federico tuvo que buscar el expediente y comprobar que el bloque oficialista y otros conocían la situación. ¿Por qué no lo sabe el contribuyente que paga el sueldo de esta empleada?

La vicegobernadora, la legisladora y el puntero político Kraisman están al tanto de esta situación, pero el ciudadano que escucha no lo sabe. ¿Por qué hay tanto secretismo en torno a algo que debería ser transparente?

Si el fiscal del Fuero Anticorrupción de Córdoba tiene esta información desde hace tiempo, surge la pregunta: ¿por qué no se ha actuado aún? La inacción del fiscal genera más dudas sobre la transparencia del sistema.

El fiscal anticorrupción debe saber quién firmó la designación de esta empleada. ¿Por qué no lo sabe el que le paga el sueldo al legislador? Esta es una pregunta que los políticos no logran entender.

Los sueldos del sector público son pagados por los contribuyentes, que ya no toleran más los impuestos que se destinan a la bolsa de trabajo de punteros políticos. Es inaceptable que se sientan con derecho a no informar y no responder.