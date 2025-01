Cruces: el balance de la quincena y el impacto de las estadías

El Operativo Verano 2025 arrojó un balance positivo en los distintos destinos turísticos de la región, desde donde Cadena 3 hizo un relevamiento del turismo en la primera quincena de enero en la costa argentina, uruguaya, brasileña y chilena.

Desde Punta del Este, se reportó que más de 330 mil argentinos llegaron entre el 20 de diciembre y la primera quincena de enero, la más fuerte del mes.

Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y Maldonado, indicó que "la temporada ha venido muy bien", con una ocupación del 95% en enero y una mayoría de turistas argentinos, que representaron entre el 65% y el 70% del total.

"Este año han venido más argentinos porque la diferencia cambiaria no es tan profunda", agregó.

En la costa argentina, en Pinamar la ocupación hotelera en la primera quincena alcanzó el 83%, siendo Valeria del Mar la que lideró con un 86%.

En Mar del Plata, Jesús Osorno, presidente de la Cámara Hotelera, mencionó que "el balance estuvo entre el 73 y el 75%", y que la estadía promedio se situó entre tres y cinco días. A su vez, anticipó que "la segunda quincena tiende a mejorar".

En Brasil se reportó una gran afluencia en Balneario Camboriú, donde se anticipó un aumento del 40% en la llegada de turistas argentinos, quienes tienen una permanencia promedio de 7 a 15 días.

"No vengan si no tienen reserva porque no va a haber lugar", advirtió Mariano, un operador turístico de Camboriú. Y sumó: "Y esto sigue en febrero con 90% de ocupación y marzo con 95%".

Por su parte, en Río de Janeiro la capacidad en estos primeros 15 días de enero fue de 80%.

En Chile, la ocupación hotelera alcanzó el 63%, impulsada por la llegada de argentinos, donde la proyección para todo el verano es de al menos 500.000 argentinos en suelo chileno.

La cifra está marcada por el aumento de turistas argentinos en las zonas costeras. Valparaíso, Viña del Mar y Concón, tuvieron un 65% de ocupación, y el promedio de la estadía es de 9 días, con un gasto promedio de entre 60 y 70 dólares.

El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, mencionó que "hoy tenemos un 62% de afluencia de turistas argentinos contra el 57% del año anterior".

Informe de Federico Albarenque, Jonatan Raimundo, Orlando Morales y Mariana Asan.