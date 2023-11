Jimena Barón sorprendió a una fan de Taylor Swift y la llevo al concierto

Este último fin de semana, la cantante norteamericana Taylor Swift generó un revuelo en Argentina por su presentación en el estadio Monumental de River. Más de 200.000 personas disfrutaron del “The Eras Tour”.

La cantante, Jimena Barón contó en su cuenta de X que le habían dado entradas, pero que le parecía injusto que muchas “Swifties” no habían logrado conseguir tickets y se habían quedado sin la posibilidad de ver a su ídola en vivo.

Es injusto ser famoso y que te inviten a un recital 3 horas antes y caer ahí con glitter tipo fan, así que mínimamente quiero ir a ver a Taylor con alguna verdadera Swiftie desamparada. ?????????Cómo hacemos? ?????? tengo una entrada! ?????? — ? ???????? (@baronjimena) November 12, 2023

”Es injusto ser famoso y que te inviten a un recital 3 horas antes y caer ahí con glitter tipo fan. Así que mínimamente quiero ir a ver a Taylor con alguna verdadera swiftie desamparada. ¿Cómo hacemos? ¡Tengo una entrada!”, posteo Jimena.

Por eso, “La Cobra” decidió cumplirle el sueño a una fanática y se puso en campaña en sus redes para conseguir una acompañante con la cual compartir las entradas.

Así fue como a Jimena le llego la historia de Mía, una joven que busco recaudar dinero para conseguir entradas para ver a Taylor Swift vendiendo pulseras (friendship bracelets) en el Planetario de Buenos Aires.

Jimena se enteró de la historia de Mía por un mensaje de una seguidora cordobesa, Agus Montoya. “Aparece Agus Montoya de Córdoba a decirme que había una chica en el planetario vendiendo pulseritas para juntar plata pero que no logró tener entrada”, relató Jimena en sus redes.

Los mensajes de Jimena con Agus, la cordobesa que le dio a conocer la historia y con Mía.

Tras conseguir el teléfono de Mía, Jimena le habló y le preguntó si quería acompañarla al show, pero ni la joven ni su madre creían que el mensaje fuera real. “Mía contesta pero ni ella ni la madre me creen. Mando un video a la mamá rogándole”, explicó Barón.

“La madre acepta. Todos felices. Le doy los datos de mi auto para pasarla a buscar”, contó Jimena tras recibir el sí de la madre de Mía después del video que envió “La Cobra”.

Jimena realizó un posteo en su Instagram luego del concierto en el cual subió fotos con Mía, los mensajes previos y videos del show de Taylor. “Ayer fue el último show de Taylor Swift y mi invitada de honor fue Mia, una Swiftie muy hermosa que se estaba volviendo cabizbaja a la casa porque vendió muchas pulseras, pero no fue suficiente para comprar la entrada. Como yo tenía una, la invité y me hizo pasar una noche mucho más especial de lo que hubiera sido si no íbamos juntas”, comenzó diciendo Jimena.

Tras el show del domingo y un fin de semana en el que copó el Monumental tres veces, Taylor Swift se fue de Argentina prometiendo volver.

