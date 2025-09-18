Se hunde barco con refugiados sudaneses frente a Libia, dejando al menos 50 muertos

EL CAIRO (AP) — Un barco que transportaba refugiados sudaneses se incendió y se hundió el fin de semana frente a la costa de Libia, matando al menos a 50 personas mientras se dirigía hacia Grecia, informó el jueves la Organización Internacional para las Migraciones.

El barco se hundió el domingo a unos 60 kilómetros (unas 40 millas) de la costa de la ciudad libia oriental de Tobruk, según la agencia de migración de la ONU. La agencia había dicho anteriormente que el barco transportaba a 75 refugiados sudaneses cuando se hundió y que solo 24 sobrevivientes habían sido rescatados.

La Media Luna Roja Libia indicó el lunes que había recuperado cuerpos de la costa a unos 60 kilómetros al oeste de Tobruk y a unos 90 kilómetros (unas 60 millas) al este de la ciudad, pero no estaba claro si eran de los migrantes sudaneses. La organización humanitaria no proporcionó más detalles.

En un incidente separado, las autoridades de la ciudad costera de Zuwara, en el oeste de Libia, señalaron que rescataron a 35 migrantes, incluidos cinco mujeres y un niño, de un barco frente a la costa el martes.

Libia ha sido un punto de tránsito principal para los migrantes que huyen de la guerra y la pobreza en África y el Oriente Medio.

A principios de este mes, un barco de migrantes volcó frente a la costa de Libia, dejando un muerto y 22 desaparecidos, según las autoridades libias. En diciembre, al menos 61 migrantes, incluidas mujeres y niños, se ahogaron frente a la costa occidental de Libia.

Según el Proyecto de Migrantes Desaparecidos dirigido por la OIM, al menos 434 migrantes han sido reportados muertos y 611 desaparecidos frente a Libia en los últimos ocho meses.

Libia se sumió en el caos tras un levantamiento respaldado por la OTAN que derrocó y mató al líder autocrático Moamar Gadafi en 2011.