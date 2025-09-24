Parte del techo de un hospital se desprende tras intensas tormentas en Oklahoma

SALLISAW, Oklahoma, EE.UU. (AP) — Un hospital del este de Oklahoma perdió parte del techo debido a las intensas tormentas con fuertes vientos que obligaron a que algunos pacientes fueran evacuados, informaron las autoridades del condado.

El hospital de Northeastern Health System en Sallisaw se vio obligado a evacuar a unos nueve pacientes después de que una pequeña sección del techo del inmueble se viera desprendida, dejando parte de la instalación empapada, señaló Brad Taylor, director de Manejo de Emergencias del Condado de Sequoyah. De momento no había reportes de heridos, puntualizó.

La noche del martes las autoridades se preparaban a toda prisa para una nueva ronda de fuertes aguaceros.

“Estamos reuniendo lonas y llenando algunas bolsas de arena, y vamos a intentar evitar que entre más agua”, explicó. “Y vamos a mover algunas cosas para que no estorben”.

Intensas tormentas azotaron el martes partes de Oklahoma y Arkansas, con tasas de precipitación de hasta 5 centímetros (2 pulgadas) por hora en el centro-oeste de Arkansas y el Condado de LeFlore, Oklahoma, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Steve Cobb, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Tulsa, Oklahoma, indicó que las fuertes lluvias desataron inundaciones repentinas en el este de Arkansas, al sur de la autopista interestatal 40, particularmente en el Condado de Franklin, aunque no hubo reportes de daños por el viento en la zona.

Fuera del hospital en Sallisaw había ramas de árboles caídas, y un camino ubicado al sur del hospital tuvo que ser cerrado, señaló Taylor.

Northeastern Health System no respondió de momento a un mensaje de The Associated Press en busca de comentarios.

Sallisaw es una comunidad agrícola de aproximadamente 8.500 habitantes.