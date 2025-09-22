Maduro le envió una carta a Trump en la que rebate la acusación de narcotráfico

El Gobierno de Venezuela divulgó el contenido de la carta enviada por el presidente Nicolás Maduro a su par estadounidense, Donald Trump, con fecha 6 de septiembre, en la que rebate las acusaciones sobre narcotráfico hechas por Estados Unidos respecto al país sudamericano.

La misiva fue publicada por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en su cuenta de la red social Telegram, al argumentar que decidió su divulgación ante las filtraciones de medios estadounidenses.

Maduro expresa en la carta que las acusaciones al Gobierno de Venezuela sobre supuesto narcotráfico son “fake news” para justificar la “escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente”.

El presidente venezolano comentó datos sobre las rutas del narcotráfico en la región, al señalar que “el 87 % de la droga producida en Colombia sale por los puertos del Pacífico” y el 5 % pretende ser transportada a través de Venezuela.

“Este año ya hemos neutralizado y destruido más del 70 % de ese pequeño porcentaje que intenta cruzar”, indicó Maduro, además de mencionar que la nación sudamericana mantiene un historial “impecable” en el combate internacional de drogas ilícitas.

La carta continúa: “Presidente (Trump), espero que podamos derrotar juntos estos ‘fake news’ que llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica”.

El mandatario venezolano también señaló en la misiva que en estos primeros meses de la segunda gestión presidencial de Trump han “buscado una comunicación directa para atender y resolver cualquier tema”. La publicación de la carta estuvo acompañada de un texto de la vicepresidenta Rodríguez, en el que agregó que debe cesar la amenaza existente contra Venezuela, el Caribe y Sudamérica, según un informe de la agencia de noticias Xinhua.