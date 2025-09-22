En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Maduro le envió una carta a Trump en la que rebate la acusación de narcotráfico

La publicación de la carta estuvo acompañada de un texto de la vicepresidenta Rodríguez: pide el cese de la amenaza existente contra la región.

22/09/2025 | 13:14Redacción Cadena 3

FOTO: Nicolás Maduro

El Gobierno de Venezuela divulgó el contenido de la carta enviada por el presidente Nicolás Maduro a su par estadounidense, Donald Trump, con fecha 6 de septiembre, en la que rebate las acusaciones sobre narcotráfico hechas por Estados Unidos respecto al país sudamericano.

La misiva fue publicada por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en su cuenta de la red social Telegram, al argumentar que decidió su divulgación ante las filtraciones de medios estadounidenses.

Maduro expresa en la carta que las acusaciones al Gobierno de Venezuela sobre supuesto narcotráfico son “fake news” para justificar la “escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente”.

El presidente venezolano comentó datos sobre las rutas del narcotráfico en la región, al señalar que “el 87 % de la droga producida en Colombia sale por los puertos del Pacífico” y el 5 % pretende ser transportada a través de Venezuela.

“Este año ya hemos neutralizado y destruido más del 70 % de ese pequeño porcentaje que intenta cruzar”, indicó Maduro, además de mencionar que la nación sudamericana mantiene un historial “impecable” en el combate internacional de drogas ilícitas.

La carta continúa: “Presidente (Trump), espero que podamos derrotar juntos estos ‘fake news’ que llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica”.

El mandatario venezolano también señaló en la misiva que en estos primeros meses de la segunda gestión presidencial de Trump han “buscado una comunicación directa para atender y resolver cualquier tema”. La publicación de la carta estuvo acompañada de un texto de la vicepresidenta Rodríguez, en el que agregó que debe cesar la amenaza existente contra Venezuela, el Caribe y Sudamérica, según un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Lectura rápida

¿Qué hizo Nicolás Maduro? Envió una carta a Donald Trump rebatiendo acusaciones de narcotráfico.

¿Cuál fue la fecha de la carta? La carta fue fechada el 6 de septiembre.

¿Quién publicó la carta? La misiva fue divulgada por Delcy Rodríguez en Telegram.

¿Qué argumento usó Maduro? Describió las acusaciones como "fake news" que justifican la guerra.

¿Qué pidió Rodríguez? Exigió el cese de la amenaza contra Venezuela y la región.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho