El gobierno de Malvinas reafirma su postura colonial tras el plebiscito de 2013

El gobierno inglés de las Islas Malvinas ha salido a defender su postura a favor de la soberanía británica, utilizando como argumento el resultado de un plebiscito realizado en 2013. Esta defensa se produjo a través de un comunicado en la cuenta oficial en X/Twitter de la Oficina del Gobierno de las Islas Malvinas en Londres, tras las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, quien reavivó el reclamo de soberanía sobre el archipiélago.

"En 2013, los isleños de las Malvinas ejercieron su derecho a la autodeterminación y votaron de manera decisiva para permanecer como Territorio Británico de Ultramar", se puede leer en el comunicado, que representa una clara reafirmación de la postura colonial del Reino Unido.

El mensaje también sostiene que "aunque el derecho a la autodeterminación está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, los isleños de las Malvinas a menudo han tenido que luchar por este derecho". En una serie de afirmaciones, se señala que "nuestro derecho a la autodeterminación ha sido cuestionado a lo largo de la historia de nuestras Islas".

El recuerdo de la guerra de 1982 también aparece en el comunicado, que destaca: "Esto enfrentó la prueba definitiva durante la invasión y ocupación ilegal de Argentina de las Malvinas en 1982. Todos los días recordamos a todos aquellos que ayudaron a liberar nuestras Islas". En este contexto, se hace referencia al Referéndum de Soberanía de las Islas Falkland de 2013, en el que el 99.8% de los votantes optó por permanecer como Territorio Británico de Ultramar.

"Nuestro referéndum fue observado internacionalmente y considerado libre y justo, otorgando a los isleños el derecho a decidir su propio futuro", añaden desde el gobierno de las islas.

Posteriormente, el comunicado enfatiza que "más de una década después, las Islas Falkland siguen siendo un orgullosamente británico Territorio Británico de Ultramar del Reino Unido". Afirman ser una democracia autogobernada con una economía en crecimiento, una población diversa y una identidad y forma de vida distintivas, concluyendo que "el futuro de las Falklands pertenece a sus isleños".

Esta retórica oficial fue respaldada por Nile Gardiner, un analista político y exasesor de Margaret Thatcher, quien expresó en X que "si hay una causa hoy que une al pueblo británico es la defensa de Las Malvinas y los principios de soberanía y autodeterminación". Además, advirtió que "Argentina está despertando una vez más a un león dormido que luchará por defender a su pueblo. Las Malvinas serán británicas para siempre".