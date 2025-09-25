China impone sanciones a seis empresas de EE.UU. en medio de tensiones comerciales

BEIJING (AP) — China anunció sanciones contra seis empresas de Estados Unidos el jueves, mientras las fricciones continuaron escalando en las relaciones comerciales de los países a pesar de una reunión muy anticipada entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping.

El Ministerio de Comercio informó que tres empresas de Estados Unidos fueron añadidas a la “lista de entidades no confiables”, lo que efectivamente les prohibió comerciar con China.

El ministerio afirmó que las empresas participaron en lo que se denominó cooperación técnico-militar con Taiwán, socavando gravemente la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo de China.

Las empresas son el fabricante de vehículos no tripulados Saronic Technologies, la compañía de tecnología satelital Aerkomm y la firma de ingeniería submarina Oceaneering International.

China considera a Taiwán como una provincia separatista que debe ser anexada por la fuerza si es necesario. En julio, Beijing impuso controles de exportación a ocho empresas vinculadas al ejército de Taiwán.

Por separado, otras tres empresas de Estados Unidos fueron añadidas a la lista de control de exportaciones de China, impidiéndoles recibir envíos chinos de artículos de “doble uso”, con aplicaciones tanto militares como civiles.

Las empresas afectadas son el constructor naval militar Huntington Ingalls Industries, el gestor de ingeniería e instalaciones Planate Management Group y la firma de inteligencia Global Dimensions.

El Ministerio de Comercio señaló que las tres empresas “ponen en peligro la seguridad nacional y los intereses de China”.

Después de una larga llamada telefónica con Xi la semana pasada, Trump dijo que los dos líderes se reunirán en una cumbre regional en Corea del Sur a finales de octubre. Beijing y Washington afirman que quieren resolver diferencias sobre comercio, tecnología y la propiedad de la plataforma de redes sociales TikTok.

Lectura rápida

¿Qué sanciones impuso China?

China impuso sanciones a seis empresas de Estados Unidos, agregándolas a la “lista de entidades no confiables”.

¿Cuáles empresas fueron sancionadas?

Las sancionadas incluyen a Saronic Technologies, Aerkomm, Oceaneering International, Huntington Ingalls Industries, Planate Management Group y Global Dimensions.

¿Por qué se impusieron las sanciones?

El Ministerio de Comercio alegó que las empresas socavaron la soberanía y seguridad nacional de China mediante cooperación militar con Taiwán.

¿Qué relaciones se espera que se reúnan?

Trump y Xi planeaban una reunión en Corea del Sur para abordar cuestiones comerciales y tecnológicas.

¿Cuál es la postura de China sobre Taiwán?

China considera a Taiwán como una provincia que debe ser unida, incluso por la fuerza si es necesario.