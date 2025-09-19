Reviví el mano a mano del Presidente con Sergio Suppo
El mandatario fue entrevistado por el director periodístico de la radio más federal del país, y destacó que lo mejor comenzará luego del 26 de octubre.
19/09/2025 | 16:13Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
#MileiEnCadena3. Milei en Cadena 3: "Seguramente lo mejor empezará después del 26 de octubre"
El Presidente fue entrevistado por el director periodístico Sergio Suppo, en el marco de su visita a Córdoba donde disertó en la Bolsa de Comercio. El mandatario fue muy duro con Schiaretti.
