El análisis de Cadena 3 tras la entrevista exclusiva con Javier Milei
Federico Albarenque y Julio Perotti destacaron la autocrítica económica respecto a la volatilidad del mercado, la confrontación política con Schiaretti, y el esfuerzo por consolidar votantes antes de las elecciones de octubre.
19/09/2025 | 16:32Redacción Cadena 3
FOTO: El análisis de Cadena 3 tras la entrevista exclusiva con Javier Milei
-
Audio. El análisis de Cadena 3 tras la entrevista exclusiva con Javier Milei
Viva la Radio
/Inicio Código Embebido/
#MileiEnCadena3. Milei en Cadena 3: "Seguramente lo mejor empezará después del 26 de octubre"
El Presidente habló con el director periodístico de la emisora, Sergio Suppo, en el marco de su visita a Córdoba donde disertó en la Bolsa de Comercio. El mandatario redobló sus críticas a Schiaretti.
/Fin Código Embebido/
/Inicio Código Embebido/
Elecciones legislativas. Milei tildó de "mentiroso" a Schiaretti y advirtió: "Va a destrozar a la gente"
En una entrevista exclusiva con Cadena 3, el presidente apuntó directamente contra el exgobernador y actual candidato a diputado nacional, cuestionando su propuesta fiscal: "Debería llevar el IVA al 42%".
/Fin Código Embebido/