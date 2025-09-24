FOTO: El ingeniero en sistemas que hizo historia en la UTN de Santa Fe

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Santa Fe celebró un hecho histórico: Bruno Rodríguez se convirtió en el primer ingeniero en Sistemas de Información ciego en egresarse en esa casa de estudios. Su logro es resultado de diez años de esfuerzo, constancia y de un camino en el que la tecnología, la accesibilidad y la calidad humana fueron claves.

“Uno llega como cualquier estudiante, con esfuerzo, pero en mi caso hubo que atravesar barreras de accesibilidad”, contó Bruno en una entrevista a Diversidad. La facultad debió implementar tutores, adaptar pizarras y materiales, y hasta recurrir a herramientas específicas como editores matemáticos accesibles. “Una profesora de Análisis Matemático me ayudó a representar gráficamente funciones para poder comprenderlas sin verlas, y tuve tutores que me dedicaron mucho tiempo a adaptar PDFs que no se leían. Sin eso, hubiera sido muy difícil avanzar”, relató.

Bruno perdió la vista a los dos años y desde hace un tiempo vive solo, con la ayuda de aplicaciones que le permiten autonomía en lo cotidiano. “La tecnología vino a darnos independencia. Uso apps como Be My Eyes o Lazarillo, que te guían o te describen lo que tenés enfrente. Eso te permite desde elegir la ropa hasta moverte por la ciudad”, explicó.

El joven también destacó el acompañamiento de su familia y el compromiso de docentes y compañeros: “La calidad humana fue fundamental. Siempre encontré predisposición para buscar materiales accesibles o herramientas alternativas”.

El día que recibió el título lo vivió con emoción y alivio: “Después de diez años, sentir que llegué fue una satisfacción enorme. Lo pude compartir con familiares, amigos y gente de la facu que estuvo desde el primer momento”.

Hoy, como profesional, su objetivo es claro: aplicar sus conocimientos para mejorar la accesibilidad digital. “Cada vez que participo en un desarrollo pienso en que sea usable para todos. Muchas aplicaciones, incluso estatales, dejan mucho que desear en accesibilidad. Eso frustra. Mi idea es colaborar para que nadie quede afuera”.

Bruno abre un camino que puede inspirar a otros jóvenes con discapacidad a animarse a estudiar carreras vinculadas a la tecnología. “Uno lo hace porque le gusta, pero si le sirve a alguien más para decidirse, bienvenido sea”, concluyó.

Tres aplicaciones que recomienda Bruno para la autonomía de personas ciegas

• Lazarillo: funciona como un GPS accesible, pensado para guiar a personas ciegas o con baja visión en la vía pública. Informa calles, intersecciones y puntos de interés en tiempo real.

• Be My Eyes (Sé mis ojos): conecta a personas ciegas con voluntarios mediante videollamadas. Permite que alguien del otro lado describa objetos, colores o textos, facilitando tareas cotidianas.

• Edico (Editor Matemático Accesible): herramienta clave para estudiantes ciegos, ya que permite leer y manipular fórmulas matemáticas de manera accesible, sin necesidad de transcribirlas en braille.

Estas aplicaciones, junto con la tecnología en general, fueron para Bruno un soporte esencial en su camino hacia la independencia y en su carrera universitaria.