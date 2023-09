Con Messi en duda, Inter Miami va por la US Open Cup: seguilo por Cadena 3

El Inter Miami del astro argentino Lionel Messi, que aún no está confirmado si jugará desde el arranque, se enfrentará este miércoles al Houston Dynamo en el DRV PNK Stadium por la final de la U.S. Open Cup.

El partido se jugará a partir de las 21:30 (hora argentina) y será transmitido por la señal deportiva TyC Sports, en televisión, y también se puede seguir por el streaming de Cadena 3 en Youtube.

El equipo del Estado de Florida viene de tres partidos en diez días que, sin dudas, marcaron la injerencia de Lionel Messi en el equipo: el 16 de septiembre, sin el argentino, que estaba con la Selección, perdió 5-2 con el Atlanta United; el 20 le ganó 4-0 al Toronto FC con el rosarino siendo sustituido en la primera parte por lesión y, el pasado domingo, empató 1-1 con el Orlando City sin la presencia del astro por precaución.

Messi jugó 12 partidos en 48 días, y esa seguidilla le jugó en contra, ya que ante el equipo canadiense apareció una molestia persistente en la cicatriz de un viejo desgarro en el posterior derecho que es la que le está impidiendo moverse con normalidad.

A pesar de esta irregularidad sin "La Pulga", el entrenador Gerardo Martino no quiere arriesgar al ex Paris Saint Germain y lo esperará hasta último momento para saber si puede ir de arranque en la final de la U.S. Open Cup.

Lo que es seguro es que el argentino estará entre los concentrados para dicho encuentro.

"Tiene que ver exclusivamente con la final; en un partido de liga con 34 fechas no correríamos ningún tipo de riesgo. Son 90 o 120 minutos que nos separan de un nuevo título y tiene lógica que esperemos lo que tengamos que esperar y corramos los riesgos que tengamos que correr", explicó el "Tata" en relación a esta situación particular.

En caso de que decida que Messi esté desde el arranque, reemplazaría al ecuatoriano Leonardo Campana.

En cuanto al once que saldrá a buscar el segundo título de la historia de "Las Garzas", además de la duda del argentino o el ecuatoriano, el español Sergio Busquets ingresaría por otro ecuatoriano: Dixon Arroyo.