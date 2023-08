Con gol de Messi, Inter Miami le ganó a New York RB y se ilusiona con la heroica

Inter Miami le ganó este sábado por 2 a 0 al New York Red Bulls, en condición de visitante, en el marco de la fecha 28 de la Zona 1 de la Major League Soccer, y sumó tres puntos fundamentales para clasificarse a los play-off.

En el partido disputado en el Red Bull Arena, el paraguayo Diego Gómez marcó el 1-0 para los de Miami a los 37 minutos de juego. mientras que Messi puso el 2-0 a los 44 del segundo período.

El equipo de Gerardo Martino, que alcanzó los 21 puntos en el torneo y sale del fondo de la tabla, continuará su camino en la Major League Soccer cuando reciba al Nashville SC en el DRV PNK Stadium.

En el primer cuarto de juego Inter la pasó mal ante el local que era el dominador, pero sin inaquietar en ofensiva. El brasileño Luquinhas sobre la banda izquierda era el generador de peligro en el equipo neoyorquino.

Pero Inter fue encontrando con su juego y, a los 37 minutos, se puso en ventaja tras un despeje del arquero brasileño Carlos. La pelota le quedó al finlandés Robert Taylor en la izquierda, metió devuelta la pelota en el área y le quedó en el punto penal al paraguayo Diego Gómez, quien abrió el marcador.

En la segunda parte, el equipo neoyorquino arrancó en búsqueda del empate y siendo más incisivo en sus ataques dándole trabajo al arquero Callender.

