Osvaldo Jaldo se preocupa por las movilizaciones nacionales y la paz social

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, manifestó su preocupación ante las posibles movilizaciones a nivel nacional. En un contexto donde se espera una decisión de CETERA y la CGT, Jaldo se enfoca en la necesidad de priorizar las demandas de la provincia.

Jaldo en diálogo con Cadena 3 señaló: “Nosotros hemos sido ya muy claros, donde no hay duda que nos hemos solidarizado con nuestra presidenta del partido, pero no nos olvidemos que ha sido expresidenta de la República Argentina”.

El gobernador enfatizó la importancia de respetar el funcionamiento de las instituciones democráticas. “Lo que no se puede hacer es no respetarlo, porque sería no respetar un poder del Estado”, añadió.

Además, Jaldo subrayó la urgencia de atender los problemas reales de los tucumanos: “Tucumán necesita que los funcionarios nos ocupemos el 100% de nuestro tiempo a atender los reales problemas”.

La preocupación por el comercio también se hace presente, ya que se anticipa una semana corta que podría afectar la actividad comercial en la provincia.

Informe de Gabriel Melián