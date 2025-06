Colapinto, desconcertado: "No entiendo por qué estoy tan lejos en la Qualy"

Las primeras prácticas de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Canadá dejaron a Franco Colapinto con un sabor agridulce. El joven piloto argentino, en su debut en esta pista exigente, mostró destellos de competitividad, pero también se topó con un muro de incertidumbre que lo dejó con más preguntas que respuestas.

Tras las sesiones del viernes, Colapinto expresó su frustración por la falta de velocidad en las tandas cortas, clave para una buena clasificación. "El auto está muy desconectado, en las curvas lentas no podés doblar que ya se te va", señaló, visiblemente contrariado tras protagonizar dos trompos en la curva 2, una de las más lentas del circuito Gilles Villeneuve. "No es un tema de la goma, es que cuando empiezo a empujar no encuentro el agarre", añadió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, no todo fue desazón. En las simulaciones de carrera, con el tanque lleno y neumáticos medios, el argentino mostró un ritmo sólido, incluso superando los tiempos de Pierre Gasly, su compañero de equipo.

"No entiendo por qué soy tan competitivo en el long run con nafta y después estoy tan lejos en qualy. Si estamos bien en el long run, no hay por qué no estarlo en la clasificación", reflexionó Colapinto, dejando entrever que el potencial está, pero aún falta descifrar cómo exprimirlo en una sola vuelta.

/Inicio Código Embebido/

??? ¡Franco Colapinto post libres!



“No entiendo bien por qué soy tan competitivo en el long run con nafta, más rápido que Pierre y después con poca nafta y gomas nuevas estoy tan lejos.”



“Hay cosas que no tienen mucho sentido. A tratar de entender el por qué hoy a la noche.” pic.twitter.com/BctjMI1S31 — 43 ? (@ColapintoFiles) June 13, 2025

/Fin Código Embebido/

El equipo ahora enfrenta el desafío de analizar los datos y ajustar el monoplaza para encontrar el balance que le permita al argentino brillar en la qualy. "Hay que entender el por qué", advirtió Franco, consciente de que la clave está en resolver este enigma antes de que el reloj marque el inicio de la clasificación.

¿Cuándo vuelve a la pista?

La acción en Montreal continuará este sábado con el tercer entrenamiento libre a las 13:30 (hora local), seguido por la clasificación a las 17:00. Los fanáticos podrán seguir cada momento a través de Fox Sports, Disney+ Premium