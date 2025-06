Russell lideró la FP2 y también se anota como candidato, Colapinto fue 18°

George Russell terminó arriba en los tiempos de la jornada del viernes del Gran Premio de Canadá Fórmula 1, marcando la referencia en la Práctica Libre 2, en el Circuito 'Gilles-Villeneuve' -4.361 mts.-, el semipermanente de la Isla de Notre Dame, en Montreal, donde el año pasado marcó la pole position. El piloto de Mercedes superó a Lando Norris y a su propio compañero Kimi Antonelli, en otra hora llena de acción.

El argentino Franco Colapinto, de Alpine, finalizó 18° a 1.775s, sin poder sacarle un buen rendimiento a su A525 en la vuelta rápida, con gomas nuevas y poco combustible. Un retroceso de 3/10 en la diferencia con la punta y 9/10 respecto al tiempo de su compañero Pierre Gasly que finalizó en P12 a 7/10 de Russell. Sin embargo, en la segunda parte, probando con las gomas de compuesto medio y el depósito más cargado, estuvo entre los mejores y superó a su compañero.

Antes del inicio de la sesión, el director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, reveló que Charles Leclerc no participaría en la útil hora de entrenamientos libres debido a los daños en el chasis sufridos durante su accidente en la FP1.

Su compañero de equipo, Lewis Hamilton, fue el primero en salir a pista, asumiendo la responsabilidad de recopilar la mayor cantidad de datos posible como único piloto para que el equipo de Maranello tuviera una idea clara de los ajustes que debían realizar durante la noche.

Apenas cinco minutos después, Lance Stroll, quien regresa para su carrera de local tras perderse el GP de España por una lesión de la muñeca, chocó contra la barrera a la salida de una rápida curva y rompió la suspensión de su Aston Martin, lo que lo dejó al costado, sin la rueda delantera izquierda.

Fue una sesión complicada para gran parte de la grilla, ya que la falta de agarre trasero observada en la FP1 volvió a resurgir, con un mayor número de pilotos probando el neumático medio C5 en lugar del compuesto más blando. A pesar del cambio, la pareja de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, pareció tener dificultades al principio, ya que se saltaron repetidamente la última chicana y, en su lugar, transitaron por la zona de escape, una maniobra que Hamilton también repitió, lo que le llevó a levantar la mano en señal de frustración.

La acción se calmó cuando la mayoría regresó a boxes, dejando a Franco Colapinto con la pista prácticamente despejada para continuar sus esfuerzos por sacar el máximo provecho del Alpine, aunque solo logró el tiempo suficiente para terminar 17º antes de sufrir su segundo trompo del día en la Curva 2.

"No entiendo bien porqué soy tan competitivo en el 'long run' -serie larga- con nafta, más rápido que Pierre y después con poca nafta y goma nueva estoy tan lejos. No sé, hay cosas que no tienen mucho sentido, tengo que tratar de entender un poco el 'porqué', hoy a la noche. Creo que el 'long run' fue muy bueno, así que hay que entender el porqué fue tan bueno, comparado con lo otro y mejorar para mañana", les comentó Colapinto a los periodistas en la rueda de prensa del final".

El pilarense recalcó que debe "entender un poco el porqué y a mejorar para mañana. Seguro que se puede. Porque, si estamos ahí metidos en el 'long run', no veo porque no estarlo en 'Qualy'."

Mientras tanto, fue George Russell, de Mercedes, el que tuvo una experiencia mucho más fluida: a mitad de tanda, lideraba la tabla de tiempos con más de cinco décimas de ventaja sobre Hamilton, sintiéndose mucho más seguro con los neumáticos medios.

Los intentos del resto del pelotón por alcanzar al británico líder se vieron obstaculizados por el alto tráfico, con Colapinto involucrado de nuevo, ya que tanto Liam Lawson como Alex Albon evitaron por poco chocar con él en dos incidentes separados.

Lejos de los problemas en la zona media, Norris logró su mejor vuelta del día, acercándose a 0,028 segundos del tiempo de referencia de Russell (1:12,123). La superficie de la pista seguía evolucionando, pero Mercedes seguía siendo el equipo más fuerte en general, con Antonelli colocándose entre los tres primeros.

Al acercarse el final de la sesión, los pilotos dejaron de centrarse en marcar vueltas rápidas para aprovechar lo aprendido durante el resto del fin de semana y ayudar a sus equipos a prepararse para la carrera del sábado.

Los tres primeros puestos se mantuvieron, ya que Russell y Antonelli demostraron que Mercedes podría haber recuperado el ritmo tras una triple jornada difícil, con Norris dividiendo a ambos. Albon también se mostró fuerte para Williams en la cuarta posición, siendo el primero detrás de Russell en marcar su tiempo con neumáticos medios.

Fernando Alonso se ubicó quinto como el único Aston Martin por delante de Piastri y Carlos Sainz (Williams), con Hamilton, Max Verstappen y Lawson completando el top 10.

Isack Hadjar se quedó a las puertas del 11.º puesto, seguido por el Alpine de Pierre Gasly, líder, y los dos Kick Sauber de Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg. Yuki Tsunoda tuvo dificultades para encontrar tiempo y se vio obligado a conformarse con el 15.º puesto, ya que Haas también experimentó falta de ritmo, con Ollie Bearman y Esteban Ocon en 16.º y 17.º lugar respectivamente, por delante de Colapinto.

Los pilotos y equipos revisarán ahora sus datos de las sesiones del viernes y regresarán mañana a la pista para la última hora de entrenamientos libres a las 13:30 hora argentina, tras lo cual, quedarán listos para la clasificación de las 17 horas.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com