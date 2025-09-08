Un lunes inesperado y las claves de una semana decisiva

Por Damián di Pace

El lunes sorprendió con una contundente derrota del oficialismo, generando incertidumbre en el ámbito político y económico.

La pregunta que todos se hacen es: ¿Qué puede pasar ahora? Analicemos los puntos clave. Primero, la situación cambiaria. El dólar se mantiene en $1.468, aún por debajo del techo de $1.450, pero con intervención del Banco Central, respaldada por un acuerdo con el FMI. La gran duda es si el Tesoro ya está interviniendo, como lo hizo la semana pasada, o si esta estabilidad responde únicamente a operaciones de mercado.

Esto solo se sabrá al cierre de la jornada, pero el mercado está atento a si el dólar toca el techo o se mantiene en su nivel actual. El segundo punto crítico es la licitación del Tesoro de este miércoles, por 8 billones de pesos. La tasa que se convalide será un termómetro del mercado.

La participación de los bancos privados, aunque no mayoritaria, será un testeo clave para medir el nivel de las tasas de interés, especialmente tras las elevadas tasas de la licitación previa. También se especula sobre posibles cambios en la política de encaje bancario, lo que añade más expectativa a este evento.

Tercero, la caída de las acciones argentinas en el exterior y de los bonos soberanos elevó el riesgo país, un indicador preocupante. El gobierno tiene como meta reducir este riesgo tras las elecciones de octubre para facilitar la toma de deuda en el mercado y refinanciar compromisos soberanos.

Sin embargo, la suba actual complica ese objetivo. En lo político, la situación es tensa. El mercado espera señales claras. Los errores políticos del oficialismo son evidentes: la falta de alianzas territoriales y con opositores dialoguistas refleja una mala lectura del escenario.

Pensar que se podía “pintar todo de violeta” de un día para otro fue un error estratégico. Hasta marzo, el gobierno gozaba de apoyo parlamentario, pero los reveses posteriores no solo se explican por la oposición del kirchnerismo.

La sociedad expresó su descontento en temas como discapacidad, educación y salud, mostrando que los errores propios del gobierno pesaron en el resultado electoral.

En lo económico, hay varias cuestiones urgentes. La alta tasa de interés, que busca contener el dólar y la incertidumbre por el exceso de pesos, está asfixiando a familias endeudadas y pymes.

Mantener estas tasas hasta octubre podría agravar el enfriamiento económico, afectando tanto la micro como la macroeconomía. Además, la eliminación de programas como Cuota Simple, que incentivaban el consumo, parece haber sido un paso en falso en un contexto adverso.

Por otro lado, el índice de confianza del consumidor se derrumbó un 13,6% en agosto, con caídas en la situación presente, las expectativas futuras y el consumo de bienes durables, lo que refleja un deterioro en la percepción pública.

¿Qué puede hacer el gobierno? Políticamente, necesita una relectura de la situación, cambios de liderazgo, alianzas territoriales y una mejor interlocución interna.

Económicamente, urge una sintonía fina para equilibrar las demandas de la calle con los objetivos macroeconómicos. Recuperar la confianza es sinónimo de recuperar la gestión.

Hoy, a esta hora, no hay anuncios concretos, pero una segunda reunión de gabinete esta tarde podría traer alguna señal. El mercado y la sociedad esperan gestos claros y decisiones rápidas en un momento donde el tiempo apremia.

Informe de Damián di Pace.