Claves para no caer en errores económicos en la actualidad

Por Claudio Zuchovicki

En un país como Argentina, donde la economía parece un rompecabezas en constante cambio, he aprendido que no siempre se trata de saber qué hacer, sino de entender qué no hacer.

Como especialista en finanzas, mi experiencia me ha enseñado que los errores financieros pueden ser más costosos que las oportunidades perdidas, y en este contexto de alta volatilidad, cada decisión cuenta.

Como decía Warren Buffett, el costo de oportunidad perdido es un concepto clave: cada peso mal invertido es un paso atrás en nuestra estabilidad.

Mi primer consejo es claro: eviten endeudarse a tasas de interés altas en pesos, esas que superan ampliamente la inflación. Salvo en casos de urgencia extrema, tomar deuda con tasas positivas es como cavar un pozo más profundo del que ya estamos.

He visto cómo el apuro por cerrar un negocio o aprovechar una “oportunidad” termina siendo un lastre. Hoy, la economía argentina exige un enfoque dinámico, casi diario. Apurarse no tiene sentido; las promociones y ofertas están a la vuelta de la esquina, y correr detrás de ellas puede ser un error.

Equilibrar las cuentas, tanto a nivel personal como en los negocios, es otra prioridad. El déficit es un mal socio, un parásito que erosiona cualquier plan financiero. Por eso, también recomiendo no sobrestockear productos. No hay señales de desabastecimiento inminente, y acumular innecesariamente solo inmoviliza recursos que podrían usarse mejor. La clave está en la prudencia: no se trata de congelarse, sino de moverse con inteligencia.

Finalmente, mi consejo más personal es enfocarse en lo que uno sabe hacer. Diversificarse en exceso, sin un plan claro, es un riesgo enorme en tiempos como estos. El costo de oportunidad de meterse en terrenos desconocidos puede ser altísimo, y en un país donde la incertidumbre es la única constante, apostar por nuestras fortalezas es la mejor estrategia. En esta Argentina de 2025, aprender a esquivar los errores comunes no solo nos mantiene a flote, sino que nos da la chance de salir fortalecidos.