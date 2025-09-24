Ayuda de EE.UU.: nadie imaginaba tanto

Por Adrián Simioni

Estados Unidos ofreció a Argentina una ayuda financiera de 20 mil millones de dólares. La oferta incluye un swap de monedas y un crédito stand by, medidas que pueden impactar directamente en la estabilidad económica del país.

La oferta resulta significativa, considerando que el swap existente con China, que ya opera, es de 10.000 millones, de los cuales solo 5.000 están activos.

El tema del swap es crucial. Se trata de un intercambio de monedas entre bancos centrales que permite a Argentina acceder a yuanes a cambio de pesos. Este mecanismo no requiere aprobación del Congreso, lo que significa que la oposición no puede bloquearlo.

La importancia de esto radica en que, a pesar de la situación política, el Gobierno tiene herramientas para gestionar las reservas sin la necesidad de pasar por el legislativo.

Por otro lado, el crédito stand by que ofrece Estados Unidos se presenta como una línea de crédito abierta. Esto podría ser útil para Argentina, que enfrenta el riesgo de no renovar vencimientos en un contexto de desconfianza.

Sin embargo, este tipo de crédito probablemente requerirá la aprobación del Congreso, especialmente tras la reciente ley sancionada por el gobierno que obliga a la intervención legislativa en casos como este.

Además, se abre la posibilidad de que Estados Unidos compre bonos argentinos en el mercado. Esto no necesita autorización del Congreso, ya que se trata de una operación dentro de los límites establecidos. Pero, es fundamental destacar que Argentina no busca incrementar su deuda, sino más bien renovar los vencimientos que ya tiene. La situación fiscal se mantiene equilibrada, pero la falta de confianza complica la renovación de la deuda existente.

Otro tema relevante son las retenciones. La propuesta de Javier Milei de eliminar las retenciones a cero para atraer dólares al Banco Central plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de esta medida a largo plazo. La preocupación radica en cómo se manejarán las retenciones que se esperaban para los meses siguientes, una vez que la eliminación se implemente.

Finalmente, la conversación se centra en la inversión estadounidense en Argentina. La expectativa de empresas como Río Tinto de participar en proyectos de minería en el país genera un clima de optimismo. Sin embargo, queda la incógnita sobre qué condiciones se establecerán a cambio de esta inversión. Este aspecto es crucial y merece un análisis más profundo en el futuro.

En conclusión, la oferta de Estados Unidos y las dinámicas internas de Argentina crean un escenario complejo. La interacción entre el gobierno, el Congreso y las entidades financieras internacionales definirá el rumbo económico del país en el corto y mediano plazo.