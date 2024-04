Rubén Magnano, íntimo con Cadena 3: "Los imposibles no existen"

En agosto de este año se cumplirán 20 años del histórico triunfo de la selección argentina de básquet en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde el equipo comandado por Rubén Magnano venció a Italia en la final e hizo historia consagrándose con la medalla de oro.

“Yo no quería ser entrenador, yo quería ser profesor de básquetbol. Se ve que me estaba equivocando mucho y por eso me contrataban”, comentó Rubén en dialogo con Cadena 3.

En un principio, Magnano se dividía entre sus tareas de entrenador y sus horas cátedra como profesor hasta que se dio cuenta de que “no se podía estar a medias tintas, así qué me decidí por ser entrenador”.

Dirigió a Atenas, hasta que, a pesar de haber sido campeón, lo echaron. De ahí se fue a dirigir a Luz y Fuerza de Misiones en el TNA, donde consiguió el ascenso y el campeonato, renovó contrato por dos años más, pero el club se fue a la quiebra y los mismos que lo habían echado en Atenas, tocaron su puerta.

“Para mi ahí hay uno de los momentos más importantes. Ocho años antes de ser campeón olímpico, Rubén estaba dirigiendo la segunda división en Misiones”, comentó Gabriel Rosenbaun, periodista que publicó el libro del entrenador.

Rubén ríe y atrás la mirada atenta de Gabriel Rosenbaun.

Llegó la época gloriosa de Atenas que era una sensación en la ciudad, en la provincia y en todo el país, ganando torneos continentales, nacionales e incluso la conquista del tercer puesto en el Open McDonald’s de 1997, donde Atenas estuvo a un paso de jugar contra los Chicago Bulls de Michael Jordan.

"La caravana después del Open McDonald’s fue impresionante, estaba todo calmado, parecíamos unos rockstars”, recordó el entrenador.

Además, se refirió a la repercusión de la consagración en la Liga Nacional ante Boca, cuando Atenas selló el campeonato con una barrida 4-0 tras jugar el último partido en un Luna Park repleto y con más de 4.000 fanáticos cordobeses apoyando al “Verde Griego”. “Las caravanas después del campeonato de la Liga con Atenas fueron memorables", comentó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“El hecho de no haber sido elegido entrenador del año en la época gloriosa de Atenas, seria desacreditar al entrenador que si fue elegido. La idea instalada era de cómo no vas a salir campeón con esos jugadores, como si fuera fácil”, recordó Magnano de esa época.

Además, el entrenador se refirió al motivo del porque a pesar de dirigir al equipo sensación, la televisión nunca enfocaba su banco de suplentes en los tiempos muertos. “Hay momentos que para mí son íntimos, el vestuario, el transporte en el que vas al partido y el minuto, son íntimos por eso no dejaba que me pongan el micrófono en el tiempo muerto”.

Al respecto del libro, Magnano declaró que el jamás pensó en publicar un libro pero que “estuvo en Gabriel (Rosenbaun) la capacidad de desafiarme a hacerlo, tal vez con los años uno se pone más vulnerable y eso me llevó a aceptarlo”.

“El libro no es una biografía tradicional, el desafío era hacer un libro muy atrapante que te sumerge en una atmosfera. Tiene capítulos narrativos periodísticos con muchos testimonios y otros autobiográficos. El libro nació pensado como una autobiografía”, explicó el escritor.

“Siempre nos quedamos con el éxito inmediato, el libro fortalece el camino”, agregó el entrenador.

El 4 de septiembre de 2002 la selección argentina de básquet comandada por Magnano dio un batacazo y marcó la historia del básquet tras vencer al “Dream Team” estadounidense por 87-80 en la segunda fase del Mundial de básquetbol, siendo aquella la primera derrota de un combinado de jugadores NBA ante un conjunto FIBA.

“La victoria ante el Dream Team es un hecho emblemático en la historia del básquet, llegó el equipo al hotel y todas las delegaciones salieron y comenzaron a aplaudir al equipo. Yo no estaba presente”, comentó Rubén.

“Después mi idea era que disfrutaran haberle ganado a Estados Unidos, pero yo me saqué automáticamente el chip de ese partido y empecé a pensar en Brasil”, agregó.

“Entramos en la historia, vamos por la gloria”, fue la frase que escribió en un pizarrón el entrenador tras el histórico duelo ante la selección norteamericana.

En ese Mundial de Indianápolis, Argentina finalizaría segundo tras perder la final ante Yugoslavia en la prórroga por 84–77.

Llegaron los legendarios Juegos Olímpicos Atenas 2004, en los cuales Argentina vencería a Italia en la final quedándose con la tan ansiada medalla dorada, previamente a ese partido, en semifinales, volvió a vencer a Estados Unidos.

“El legado se podría sintetizar en que los imposibles no existen. Cuando al talento lo nutrís con trabajo y el disfrute del esfuerzo vas a tener resultado en lo que hagas. El talento solo no va a ninguna parte”, comentó.

“Es muy raro que yo festejé como festejé en esa ocasión. Lo tengo totalmente borrado, no recuerdo nada. Generalmente saludaba al entrenador rival”, agregó Magnano con respecto al triunfo sobre Serbia y Montenegro con la "palomita" de Emanuel Ginóbili.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, el entrenador se refirió a una de las estrellas de la generación dorada que le tocó dirigir, “Manu” Ginobili.

“Estuvo siempre listo, pero no dejo de prepararse nunca. Estoy convencido que él se estuvo preparando diariamente, la preparación en este tipo de atletas es cotidiana”.

Magnano también declaró que “la familia es un muro de contención muy importante, para mi fueron unos pilares imprescindibles. Mi esposa fue una heroína”.

Entrevista de La Previa