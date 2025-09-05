Proponen un control ciudadano del tránsito en Córdoba: ¿solución o complicación?

Por Fernando Genesir

La propuesta de dos concejales de Córdoba, uno radical y otro peronista, busca que los vecinos puedan denunciar faltas de tránsito desde sus celulares. Esto incluye la posibilidad de enviar fotos de autos mal estacionados a la municipalidad, quienes podrían labrar las infracciones correspondientes. La idea es que el ciudadano, además de ser un observador, se convierta en un participante activo en el control del tránsito.

Esta iniciativa se inspira en modelos implementados en otras ciudades, como en la Ciudad de Buenos Aires. La idea central es que los vecinos no solo miren, sino que también actúen. La infracción más común es el mal estacionamiento, que afecta a otros conductores y a la circulación en general. Con esta nueva medida, se espera que las denuncias ciudadanas tengan valor de acta digital, lo que podría facilitar la intervención de las autoridades.

Sin embargo, surge una pregunta importante: ¿estamos dispuestos a asumir el rol de inspectores de tránsito? Algunos oyentes expresan su resistencia a convertirse en “policías de la vida”, pero también reconocen la necesidad de un control más efectivo. La falta de inspectores municipales visibles en las calles genera frustración, y muchos consideran que esta propuesta podría ser una solución viable.

Algunos oyentes argumentan que no deberían ser los ciudadanos quienes asuman esta responsabilidad, ya que el sistema debería funcionar de manera más eficiente. La idea de que cada vecino se convierta en un inspector puede parecer excesiva, especialmente cuando existen otros mecanismos que podrían facilitar la denuncia sin necesidad de que el ciudadano intervenga directamente.

La propuesta también plantea la necesidad de un cambio en la organización de la ciudad. Dividir Córdoba en sectores más pequeños podría permitir un control más efectivo y una respuesta más rápida ante las infracciones. La implementación de cámaras y un sistema de atención al ciudadano también podrían ser alternativas más eficaces que depender de fotos enviadas por particulares.

En conclusión, la idea de involucrar a los ciudadanos en el control del tránsito es un tema polémico. Si bien puede haber beneficios en la participación activa, también es fundamental considerar la carga que esto implica para los vecinos. La solución al problema del tránsito en Córdoba requiere un enfoque más integral y organizado, que no dependa únicamente de la buena voluntad de los ciudadanos.

