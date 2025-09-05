En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Opinión

Proponen un control ciudadano del tránsito en Córdoba: ¿solución o complicación?

  

05/09/2025 | 09:17Redacción Cadena 3

FOTO: Proponen un control ciudadano del tránsito en Córdoba: ¿solución o complicación?

  1.

    Audio. En Córdoba proponen que los vecinos puedan denunciar las faltas de tránsito

    Siempre Juntos

    Episodios

Fernando Genesir Por Fernando Genesir

La propuesta de dos concejales de Córdoba, uno radical y otro peronista, busca que los vecinos puedan denunciar faltas de tránsito desde sus celulares. Esto incluye la posibilidad de enviar fotos de autos mal estacionados a la municipalidad, quienes podrían labrar las infracciones correspondientes. La idea es que el ciudadano, además de ser un observador, se convierta en un participante activo en el control del tránsito.

Esta iniciativa se inspira en modelos implementados en otras ciudades, como en la Ciudad de Buenos Aires. La idea central es que los vecinos no solo miren, sino que también actúen. La infracción más común es el mal estacionamiento, que afecta a otros conductores y a la circulación en general. Con esta nueva medida, se espera que las denuncias ciudadanas tengan valor de acta digital, lo que podría facilitar la intervención de las autoridades.

Sin embargo, surge una pregunta importante: ¿estamos dispuestos a asumir el rol de inspectores de tránsito? Algunos oyentes expresan su resistencia a convertirse en “policías de la vida”, pero también reconocen la necesidad de un control más efectivo. La falta de inspectores municipales visibles en las calles genera frustración, y muchos consideran que esta propuesta podría ser una solución viable.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Algunos oyentes argumentan que no deberían ser los ciudadanos quienes asuman esta responsabilidad, ya que el sistema debería funcionar de manera más eficiente. La idea de que cada vecino se convierta en un inspector puede parecer excesiva, especialmente cuando existen otros mecanismos que podrían facilitar la denuncia sin necesidad de que el ciudadano intervenga directamente.

La propuesta también plantea la necesidad de un cambio en la organización de la ciudad. Dividir Córdoba en sectores más pequeños podría permitir un control más efectivo y una respuesta más rápida ante las infracciones. La implementación de cámaras y un sistema de atención al ciudadano también podrían ser alternativas más eficaces que depender de fotos enviadas por particulares.

En conclusión, la idea de involucrar a los ciudadanos en el control del tránsito es un tema polémico. Si bien puede haber beneficios en la participación activa, también es fundamental considerar la carga que esto implica para los vecinos. La solución al problema del tránsito en Córdoba requiere un enfoque más integral y organizado, que no dependa únicamente de la buena voluntad de los ciudadanos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho