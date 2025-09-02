Nestlé despidió a su CEO por tener una relación no declarada con una empleada

FOTO: Nestlé despidió a su CEO por tener una relación con una empleada (Foto: Getty Images)

Por Fernando Genesir

La multinacional suiza Nestlé, conocida por marcas muy reconocidas, enfrenta una crisis inesperada. La cúpula de la compañía se ve sacudida por la destitución de su CEO, Laurent Freixe.

La noticia confirma que Nestlé despide a Freixe tras descubrirse que mantenía una relación romántica no declarada con una subordinada directa. El hombre, con casi 40 años en la empresa, asumió como director ejecutivo global en septiembre del año pasado.

La compañía ha dejado claro que el despido es sin indemnización. Según La Vanguardia, la relación del ex-CEO vulnera el código ético de la empresa. No es que Nestlé impida relaciones entre empleados, sino que deberían ser comunicadas para evitar conflictos de interés.

El escándalo salió a la luz tras una investigación interna supervisada por el presidente de Nestlé. En un comunicado, la empresa señala que esta decisión es necesaria para mantener sus valores y gobernanza, pilares fundamentales de la compañía.

No es el primer caso de un ejecutivo que pierde su cargo por relaciones personales. La BBC menciona otros ejemplos, como el de McDonald's en 2019, donde un directivo fue despedido por mantener relaciones consensuadas con varias empleadas.

La dinámica de las relaciones laborales es complicada. A veces, uno no puede elegir de quién enamorarse. La decisión entre la empresa y el corazón puede ser difícil. Sin embargo, lo que se espera es transparencia.

El dilema se presenta cuando el amor se cruza con la jerarquía laboral. Nestlé no prohíbe enamorarse, pero sí exige que se declare. Esta situación se repite en muchas empresas, donde las relaciones surgen entre colegas que pasan mucho tiempo juntos.

La realidad demuestra que es complicado evitar estas situaciones, pero la solución parece estar en la transparencia.

