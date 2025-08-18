La supuesta amante de Demichelis habló sobre su relación con él por primera vez

FOTO: La amante de Martín Demichelis habló sobre su relación con el DT por primera vez

La confirmación de la separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson volvió a poner la lupa dentro de las infidelidades que el ex DT de River tuvo durante su relación con la modelo. En “A la tarde”, la azafata señalada como la tercera en discordia meses atrás, rompió el silencio sobre como inicio su vínculo con el ex futbolista.

Tania González Ledesma, quien habría mantenido una relación por al menos 9 meses con Demichelis, contó que lo conoció durante un vuelo que transportaba al equipo desde Buenos Aires a Mendoza en el 2023, manifestando que "no lo conocía".

/Inicio Código Embebido/

"Evangelina":

Por las declaraciones de Tania González Ledesma sobre su relación con Martín Demichelis pic.twitter.com/5l4dYc2K29 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 18, 2025

/Fin Código Embebido/

"Me activan una guardia para hacer este vuelo, nos avisan, me van a llevar a River, estábamos haciendo el embarque, entra Martín y realmente me llamó la atención", reconoció. "Sí, fueron tres vuelos y en el tercero pudimos interactuar un poco más. Hicimos el servicio, me volvió a pedir un té, yo estaba tomando mate y él se acerca y me dice '¿no me das un mate?'", relató sobre su primera interacción, confesando que el DT le pidió su número para comunicarse con ella esa misma noche.

"Nos vimos en un hotel y después del encuentro me gustó un 30", reveló y agregó: "Es difícil que el primer encuentro sea exitoso, es raro que realmente se pegue onda y haya química desde el primer encuentro".

Cuando le preguntaron si no hablaron de la vida amorosa del ex DT, ella sin molestias contestó que no fue un tema que hayan discutido y que no se lo preguntó porque "ella estaba soltera": "Nos vimos ese día, en ese momento no se habló de familia ni de vínculos propios. Sí, tuve intimidad porque se dio".

Además, calificó el encuentro como "mágico".

Por último, le consultaron si planeaba mantener una relación con él. Lejos de eso, la azafata dijo que se dejó llevar por el momento: "No, en realidad no imaginé nada, simplementemente quedé asombrada. Realmente nos morimos de risa, hablamos un montón, nos reímos un montón y fue como muy aventurezco también. Evangelina es una diosa y yo cuando le doy el teléfono a él digo '¿Qué me va a mandar un mensaje? ¿Cuáles son las chances?'. Como que yo estaba en mi mundo, como que quedé allá arriba".