FOTO: Tenían dos perras y se divorciaron: por qué el juez se negó homologar el acuerdo.

Por Fernando Genesir

La disolución de un matrimonio en Córdoba ha generado un debate sobre el cuidado de mascotas en casos de divorcio. La pareja, que no tuvo hijos, tenía dos perras y acordó compartir la responsabilidad del cuidado y los gastos de los animales.

El juzgado de familia número dos, a cargo del doctor Gabriel Tavip, decidió no homologar el acuerdo de la pareja sobre el cuidado de las mascotas. La justicia determinó que la figura de cuidado personal no es aplicable a animales, marcando una clara distinción entre los derechos de los niños y los animales de compañía.

El juez argumentó que el cuidado personal es una figura regulada para los hijos y no para los animales. Esto plantea un desafío en un contexto donde muchas personas consideran a sus mascotas como parte de la familia, pero la ley actual no contempla la figura de la familia multiespecie en términos de responsabilidad judicial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El acuerdo de la pareja incluía la división de gastos y un régimen de contacto, pero el juez consideró que estos convenios exceden la competencia de los tribunales de familia. La resolución concluye que la responsabilidad por los animales recae en sus dueños, dejando claro que la justicia no debe intervenir en estos asuntos.

El juez anticipó las posibles complicaciones que podrían surgir si se homologara el acuerdo y una de las partes no cumpliera con lo pactado. Esto podría llevar a una nueva intervención judicial, lo que el juez intentó evitar al no aceptar el acuerdo inicial.

En conclusión, la justicia establece que los divorciados deben llegar a un acuerdo sobre sus mascotas sin la intervención judicial. Esto plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre humanos y animales en el marco legal, y si la justicia debería considerar la familia multiespecie en sus decisiones.