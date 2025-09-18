Cayó la banda de "los simuladores" en CABA: 29 personas fingían ser bomberos

Por Fernando Genesir

Seguramente ustedes vieron, y la audiencia posiblemente también, una serie de hace muchos años en la Argentina llamada "Los Simuladores". A mí me encantaba porque era muy ingeniosa.

Y yo creo que a este desayuno también podríamos llamarlos "Los Simuladores", porque cayó una banda de estafadores en la Ciudad de Buenos Aires que simulaban ser bomberos.

Esta banda de falsos bomberos fue desbaratada esta semana en Buenos Aires por la Policía de la Ciudad, tras varios allanamientos en lugares donde simulaban tener cuarteles.

Me llamó la atención porque todo lo que hacían para simular ser bomberos es de película. Después de ser desbaratada la banda, en el marco de una causa, fueron detenidas 29 personas. O sea, 29 personas que simulaban ser bomberos voluntarios, que tenían al menos tres jefes, jefes de cuerpos, sospechosos que pedían donaciones de dinero en los semáforos, con el argumento de colaborar para la compra de elementos para asistir a los incendios.

¿Cómo operaba la banda? De nuevo, de película. Llegaban a un incendio vestidos de bomberos y llegaban a bordo de dotaciones de bomberos o de vehículos de auxilio. Mientras los profesionales de la Policía de CABA combatían el fuego, los simuladores bajaban las tablas rígidas, se ponían el casco, las protecciones, sacaban las mangueras, se acercaban al lugar. Y una vez ahí, en ese incendio al que acudían, se sacaban fotos, después guardaban todo y se retiraban.

O sea, simulaban que eran bomberos y simulaban que trabajaban auxiliando. Movían millones, dicen. Por lo menos lo que le dijo Clarín a una fuente de la investigación. Y además de pedir dinero en las esquinas de distintos barrios como Matadero, Parque Avellaneda, Lugano, además tenían un QR de billeteras virtuales para los que querían realizar un aporte a través de esa vía, o sea, con QR.

También realizaban colectas para la compra de ambulancias o de autobombas. Muchas de las autobombas o ambulancias les fueron donadas de otros cuarteles de la provincia de Buenos Aires o de localidades del interior, es decir, también estafaron a otros que les creyeron.

En realidad dicen que la mayoría había sido donada desde Estados Unidos pero la mayoría no estaban en funcionamiento. Y operaban en cuarteles sin habilitación. En algunos casos, previo a un laboratorio en Villa Lugano. En otro, en el interior de una iglesia.

Estos muchachos, en lugar de haber hecho esta estafa, se tendrían que haber postulado para Netflix o para alguna otra aplicación, porque la verdad es que inventiva tienen. Yo no diría que es parte del ser argentino, porque son 29 y hay millones de argentinos muy buenos. Pero esto también será parte del ingenio, por lo menos, de los argentinos.

Les dejo un dato. La investigación empezó en 2021, en Barracas. Allí fue el hecho inédito que alertó a los investigadores, porque había dos cuarteles de bomberos que se peleaban durante el incendio, para dirimir quién intervenía en el siniestro. Y ahí se denunció la presencia de un cuartel trucho, donde posteriormente se hizo el allanamiento y se detuvo a cuatro personas. Ese fue el comienzo de la investigación, que ahora terminó así.

