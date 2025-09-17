FOTO: La necesidad de regular la IA en la educación: la propuesta en Córdoba.

Por Fernando Genesir

Brasil comenzó a legislar sobre el uso de la inteligencia artificial, generando un amplio debate sobre sus usos.

En el marco de la importancia de anticiparse a los desafíos que la IA presenta en el ámbito educativo, el legislador radical Ariel Grich en Córdoba, propuso un proyecto de ley para crear un programa provincial de uso ético y pedagógico de la inteligencia artificial en la educación.

El legislador aseguró que la incorporación de la IA en el sistema educativo debe realizarse de manera ética, pedagógica y con resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta propuesta contempla capacitar a docentes, elaborar protocolos y generar contenidos que permitan a los estudiantes comprender y usar críticamente esta herramienta.

Con el fin de regular su uso para maximizar los beneficios y mitigar los riesgos. "¿Cómo se hace para regularlo?" y "¿de qué manera podrías controlar eso?" son algunas de las preguntas que surgen ante este nuevo escenario.

El debate no se limita solo al uso en la educación, ya que se discuten sus implicaciones en diversos ámbitos. La UNESCO también manifestó su interés en establecer un marco ético sobre la inteligencia artificial en la educación, lo que refuerza la urgencia de poner orden en su uso.

