Proponen un diputado nacional hecho con inteligencia artificial en Santa Fe

El partido Republicanos Unidos propone un innovador sistema en el que un software de inteligencia artificial decidiría cómo votar en el Congreso de la Nación. La iniciativa incluye a Luciano Rossi como candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe.

Según dijo a Cadena 3 Mario Chamorro, integrante de la lista, “la inteligencia artificial no puede ser corrompida, no puede ser sobornada”, y cuenta con una base de datos de 57 personalidades de la historia argentina que se utilizarán para abordar diversos temas. “Imagínense que en una sala se juntarían estas cincuenta y siete personas a discutir sobre una propuesta que tiene que ver con la sociedad”, explicó.

El modelo se basa en que cada tema de debate se analice a partir del pensamiento de figuras históricas, que abarcan diferentes corrientes políticas y perspectivas regionales. Chamorro indicó que “hay una matriz armada con nueve temáticas” donde se integran personalidades de distintas orientaciones políticas para obtener un análisis equilibrado.

Entre las figuras incluidas se encuentran nombres como Mariano Moreno, Juan Bautista Alberdi y el brigadier general Stanislao López, aportando su visión sobre materias como educación, salud, ciencia y deportes. “Nosotros solamente vamos a apretar el botón de lo que nos indique la inteligencia artificial”, afirmó Chamorro.

Este enfoque busca minimizar la influencia política tradicional en las decisiones legislativas, delegando la responsabilidad de votación a un sistema que evalúa los argumentos de importantes personajes históricos en cada área temática.

Informe de Matías Arrieta