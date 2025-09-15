En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio Rosario Notas

Proponen un diputado nacional hecho con inteligencia artificial en Santa Fe

El partido Republicanos Unidos presenta un sistema donde un software de inteligencia artificial decidiría cómo votar en el Congreso. 

15/09/2025 | 16:45Redacción Cadena 3

FOTO: Proponen un diputado nacional hecho con inteligencia artificial en Santa Fe

  1. Audio. Proponen un diputado nacional hecho con inteligencia artificial en Santa Fe

    Viva la Radio

    Episodios

El partido Republicanos Unidos propone un innovador sistema en el que un software de inteligencia artificial decidiría cómo votar en el Congreso de la Nación. La iniciativa incluye a Luciano Rossi como candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe. 

Según dijo a Cadena 3 Mario Chamorro, integrante de la lista, “la inteligencia artificial no puede ser corrompida, no puede ser sobornada”, y cuenta con una base de datos de 57 personalidades de la historia argentina que se utilizarán para abordar diversos temas. “Imagínense que en una sala se juntarían estas cincuenta y siete personas a discutir sobre una propuesta que tiene que ver con la sociedad”, explicó. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El modelo se basa en que cada tema de debate se analice a partir del pensamiento de figuras históricas, que abarcan diferentes corrientes políticas y perspectivas regionales. Chamorro indicó que “hay una matriz armada con nueve temáticas” donde se integran personalidades de distintas orientaciones políticas para obtener un análisis equilibrado.

Entre las figuras incluidas se encuentran nombres como Mariano Moreno, Juan Bautista Alberdi y el brigadier general Stanislao López, aportando su visión sobre materias como educación, salud, ciencia y deportes. “Nosotros solamente vamos a apretar el botón de lo que nos indique la inteligencia artificial”, afirmó Chamorro.

Este enfoque busca minimizar la influencia política tradicional en las decisiones legislativas, delegando la responsabilidad de votación a un sistema que evalúa los argumentos de importantes personajes históricos en cada área temática.  

Informe de Matías Arrieta 

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho