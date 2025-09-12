Albania designó a una inteligencia artificial para combatir la corrupción

El primer ministro albanés, Edi Rama, reelecto en las elecciones de mayo, ha tomado una decisión histórica: nombrar a una IA como la primera ministra-inteligencia artificial de la historia.

Bautizada como Diella —que en albanés significa “Sol”—, esta herramienta digital tendrá la tarea de aceptar o rechazar las licitaciones públicas del Estado, garantizando que el proceso sea "100% libre de corrupción".

La iniciativa surge en un contexto de escándalos y alta percepción de corrupción en Albania, que han complicado su imagen y su anhelo de adhesión a la Unión Europea (UE).

Las licitaciones públicas, en particular, han sido una fuente recurrente de irregularidades. Con Diella, el gobierno busca asegurar que los fondos públicos se distribuyan de manera "completamente transparente".

Diella, presentada con un traje folclórico tradicional, no es una figura nueva en la administración albanesa.

Ya había estado operando como asistente virtual en la plataforma e-Albania, ayudando a generar miles de documentos digitales y a prestar servicios a los ciudadanos. Ahora, su rol se eleva al más alto nivel gubernamental.

???? Here's Diella, the new virtual AI Minister in Albania’s government. pic.twitter.com/3HwRnM9sWK — kos_data (@kos_data) September 11, 2025

La designación de Diella como miembro del gabinete de Rama es un paso audaz y sin precedentes.

Según el primer ministro, "Es el primer miembro del Gobierno que no está físicamente presente, sino que ha sido creada virtualmente por IA".

Este movimiento es un fuerte mensaje contra la corrupción y una apuesta por la tecnología como herramienta de cambio y transparencia.

A medida que Albania busca su lugar en la UE para 2030, la efectividad de Diella podría convertirse en un modelo a seguir, o en un experimento que defina los límites de la integración tecnológica en la política.