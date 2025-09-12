Los peligros de hacer de la IA una funcionaria pública, como hizo Albania

En Albania, la reciente designación de Diella, una inteligencia artificial, como ministra contra la corrupción genera controversia y plantea importantes interrogantes sobre su eficacia y objetividad.

Juan Corvalán, director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, cuestionó fuertemente esta decisión y destacó que "no hay ningún país que permita designar un funcionario a un algoritmo". Corvalán señaló a Cadena 3 que "es una ministra que no es ministra" y alertó sobre la percepción errónea que puede generar esta figura ante la ciudadanía.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La función de Diella, según los medios, sería prevenir la corrupción dentro del Estado. Sin embargo, Corvalán aclara que "una IA podría ayudar a analizar datos y detectar inconsistencias en los procesos de contratación", pero no puede actuar de manera independiente ni objetiva. "Bajo todas las normas de todos los países, no existe una figura de este tipo", agregó.

El experto en inteligencia artificial advierte que, al ser entrenadas con datos humanos, estas tecnologías pueden reflejar sesgos y problemas inherentes a la sociedad. "Decir que la IA es totalmente objetiva es una contradicción", aseveró Corvalán, quien llama a la reflexión sobre cómo puede influir la programación de una IA en su capacidad de toma de decisiones.

Corvalán resume su postura diciendo que "la IA aprende de nosotros", lo que complica la idea de que podría ser una solución imparcial a la corrupción. La noticia de una ministra de IA, según él, puede llevar a la gente a creer que se cuenta con una solución mágica, ignorando que "detrás de ella hay un montón de gente que la programa".

Concluyó enfatizando la importancia de educar y comprender los límites de la tecnología: "La IA no es un salvador, y la ilusión de contar con una ministra inteligente puede desviar la atención de los problemas reales de corrupción".

Entrevista de Ahora País