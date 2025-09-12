En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Ahora país

Los peligros de hacer de la IA una funcionaria pública, como hizo Albania

El país designó a Diella, una inteligencia artificial, como ministra contra la corrupción. Expertos resaltan la contradicción de considerar objetiva a una IA. Análisis de sus limitaciones y riesgos. 

12/09/2025 | 14:15Redacción Cadena 3

FOTO: Cuáles son los peligros de hacer de la IA una funcionaria pública, como Albania

  1.

    Audio. Ministra de IA en Albania: Una designación controvertida y sus implicancias

    Ahora país

    Episodios

En Albania, la reciente designación de Diella, una inteligencia artificial, como ministra contra la corrupción genera controversia y plantea importantes interrogantes sobre su eficacia y objetividad.

Juan Corvalán, director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, cuestionó fuertemente esta decisión y destacó que "no hay ningún país que permita designar un funcionario a un algoritmo". Corvalán señaló a Cadena 3 que "es una ministra que no es ministra" y alertó sobre la percepción errónea que puede generar esta figura ante la ciudadanía. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La función de Diella, según los medios, sería prevenir la corrupción dentro del Estado. Sin embargo, Corvalán aclara que "una IA podría ayudar a analizar datos y detectar inconsistencias en los procesos de contratación", pero no puede actuar de manera independiente ni objetiva. "Bajo todas las normas de todos los países, no existe una figura de este tipo", agregó. 

El experto en inteligencia artificial advierte que, al ser entrenadas con datos humanos, estas tecnologías pueden reflejar sesgos y problemas inherentes a la sociedad. "Decir que la IA es totalmente objetiva es una contradicción", aseveró Corvalán, quien llama a la reflexión sobre cómo puede influir la programación de una IA en su capacidad de toma de decisiones.

Corvalán resume su postura diciendo que "la IA aprende de nosotros", lo que complica la idea de que podría ser una solución imparcial a la corrupción. La noticia de una ministra de IA, según él, puede llevar a la gente a creer que se cuenta con una solución mágica, ignorando que "detrás de ella hay un montón de gente que la programa". 

Concluyó enfatizando la importancia de educar y comprender los límites de la tecnología: "La IA no es un salvador, y la ilusión de contar con una ministra inteligente puede desviar la atención de los problemas reales de corrupción".  

Entrevista de Ahora País 

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho