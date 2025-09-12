Por Fernando Genesir

Albania se presenta como un nuevo destino turístico en Europa, con bellas playas y precios accesibles. Sin embargo, la noticia que realmente llama la atención es la decisión del gobierno albanés de nombrar a Diella, una ministra creada con inteligencia artificial, para combatir la corrupción.

Diella, que significa sol en albanés, se encargará de gestionar y adjudicar todas las licitaciones públicas. Esta decisión, tomada por el primer ministro Edi Rama, surge tras una serie de escándalos de corrupción que han sacudido al país, similar a lo que ocurre en Argentina.

El rol de Diella excluye a todos los ministros humanos de participar en las licitaciones, buscando garantizar un proceso 100% libre de corrupción. El primer ministro asegura que este enfoque permitirá que los fondos públicos sean transparentes y que Diella pueda contratar talentos de todo el mundo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, surge la pregunta de si realmente es necesario crear una figura de inteligencia artificial para lograr la transparencia y objetividad que los humanos no han podido garantizar. Albania ha sido un centro de corrupción, lo que ha complicado su imagen y su adhesión a la Unión Europea.

La decisión de nombrar a Diella marca un hito en la administración pública global, con la intención de modernizar el Estado y combatir la corrupción. No obstante, el gobierno no ha proporcionado detalles sobre la supervisión humana que existirá sobre Diella, lo que plantea dudas sobre la posibilidad de manipulación.

La implementación de una IA como Diella genera un debate sobre su aplicación en otros contextos, como en la gestión de servicios públicos.

Personalmente, considero que debe existir un equilibrio en el uso de la tecnología y la supervisión humana. La inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa, pero su implementación debe ser cuidadosa y responsable para mejorar la calidad de vida de las personas.

Al final, el desafío es utilizar toda la tecnología disponible para mejorar la gestión pública, y no solo depender de la inteligencia artificial. La colaboración entre humanos y tecnología puede ser la clave para un futuro más eficiente y transparente.