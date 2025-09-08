Impactante renuncia en el Reino Unido

Por Fernando Genesir

Ángela Rayner, quien fue viceprimera ministra del Reino Unido, renunció tras revelarse que pagó menos impuestos de lo que debía al adquirir un departamento. La noticia sorprendió a muchos, quienes criticaron la situación por su impacto en la ética política.

Rayner explicó que la diferencia en el pago de impuestos se debió a “asesoramiento legal incorrecto”, lo que la llevó a abonar 42 mil libras menos de lo que correspondía por el impuesto de timbrado. Ella mencionó que utilizó los ahorros de toda su vida para cubrir la compra de la nueva propiedad cerca de Brighton.

Además, la exviceprimera ministra destacó que, tras su divorcio en 2023, parte de su participación en una propiedad familiar se transfirió a un fideicomiso creado para su hijo, quien tiene discapacidades. Rayner vendió su parte de la propiedad familiar y utilizó ese dinero para pagar la entrada del nuevo piso y el impuesto que se había acordado con sus abogados.

El primer ministro recibió un informe sobre si Rayner violó el código ministerial al pagar menos impuestos, y ante la confirmación, ella optó por renunciar sin dudar. “Dijo que sí, chao”, afirmaron comentaristas sobre su decisión.

La rápida respuesta de Rayner contrasta con la reacción de muchos políticos en distintos lugares, quienes suelen justificar errores en sus decisiones. Este caso suscita un debate sobre la necesidad de una mayor honestidad y responsabilidad entre los funcionarios públicos.

Hoy, muchos se preguntan qué pasaría si otros políticos tomaran una actitud similar ante situaciones de evasión o mal manejo en sus funciones. Rayner, con su renuncia, levanta el telón sobre un tema relevante en la política contemporánea.