¿Qué hacemos con el Gordo Dan?

Por Pablo Sirvén

La Argentina es una montaña rusa que lleva de la euforia al bajón, del quinto subsuelo al mejor de los mundos en un instante. Daniel Parisini, el Gordo Dan, médico de profesión, estuvo surfeando esa ola con un ataque cardíaco encima.

En su mejor momento, era un oráculo: señalaba quién sería el próximo echado por el presidente Milei y acertaba siempre. Se ganó un lugar en el streaming Carajo con su programa, una especie de misa libertaria, y se convirtió en un habitué de los ultras de Milei.

Pero últimamente, su marcha triunfal como oficialista se vio opacada por varios traspiés. Primero, fue relegado junto a su jefe, Santiago Caputo, en la campaña bonaerense, donde Sebastián Pareja y Karina Milei, lo dejaron en el banco.

Segundo, los malos resultados en la provincia le quitaron su impronta jodona. Ahí pidió, casi ordenó, a Milei: "DT, ordená el equipo". Se arriesgó a decir que "Lule" Menem y Pareja debían dar un paso al costado y dejarle el Gobierno a Karina. No lo logró.

Tercero, su tuit desafortunado contra Luis Juez y su hija discapacitada lo pintó como el Herminio Iglesias libertario, con condenas de la oposición y críticas de los propios.

Y cuarto, el ninguneo del propio Milei, que lo metió en la bolsa de "trolls anónimos" con sus millones de seguidores. Doloroso.

Sin embargo, anoche en su programa de streaming, con un horario rarísimo de dos horas, el Gordo Dan cambió la onda por completo. Arrancó eufórico, hablando en inglés, con una remera de Spiderman, como en un VideoMatch de los noventa. Mesa precaria, un equipo que tira chistes filosos sobre el "IVA de los pobres de Detroit" y la "leche de los pobres del Bronx" trayendo dólares a la Argentina. "En la hora más oscura llegó esta ayuda", dijo, refiriéndose a las buenas noticias: baja de retenciones, ayuda sin condiciones del Tesoro norteamericano, aumento para los médicos del Garrahan, dólar más calmo, riesgo país en baja. Todo eso le borró los nubarrones, la tormenta, los rayos que casi lo atraviesan.

Volvió la mística, dijo, mientras arremetía contra María Laura Santillán, Víctor Hugo Morales y Jorge Rial con esa euforia desafiante. Ahora enfrenta un desafío grande: Pedro Rosenblat, de Gelatina, kirchnerista asumido, novio de Lali Espósito y presentador de Cristina Kirchner en algunos actos, lo invitó a su streaming.

Rosenblat viene golpeado por una entrevista a Gustavo Cordera, criticada por "concesiva", pero sigue siendo un peso pesado. Si se da esa charla entre los dos máximos referentes de los streamings ideológicos, será de alquilar balcones.

Entonces, ¿Qué hacemos con el Gordo Dan? Por ahora, los hiperlibertarios, los ásperos, que lo disfruten. Los demás, a aguantarlo, no hay otra. En esta Argentina, tomás la foto del viernes, la comparás con la del lunes, y parece otro país. Todo es efímero. El Gordo Dan, que se autoproclamó candidato en La Matanza para enfrentar a Cristina –y le bajaron el pulgar rápido–, hoy triunfa otra vez. Pero en una o dos semanas, quizá vuelva a bajar. Es la montaña rusa argentina.