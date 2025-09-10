Un cordobés, testigo de la revuelta en Nepal: "El Gobierno quedó destruido"

Este martes estallaron protestas masivas en Nepal tras el bloqueo de 26 redes sociales por parte del gobierno, además de múltiples casos de corrupción gubernamental y la desigualdad económica.

En este contexto, el primer ministro K.P. Sharma Oli renunció (fue arrojado semidesnudo al río Bagmati) y se reportaron al menos 19 muertes y más de 100 heridos. Los manifestantes incendiaron, literalmente, el Congreso y varias residencias de dirigentes políticos.

En Katmandú, la capital del país, donde se desató el conflicto, estuvo el fotógrafo argentino y creador de contenido Juan Data, quien habló con Cadena 3 tras los incidentes.

- ¿Qué provocó los disturbios masivos en Nepal?

Todo comenzó hace dos días, pero es un problema que se viene gestando desde hace tiempo. El detonante del estallido social ocurrió hace dos días, cuando el gobierno dictó una medida para prohibir 26 redes sociales, lo que provocó revueltas masivas entre la generación Z, los jóvenes de entre 15 y 29 años de Nepal, una población muy afectada por las medidas políticas en el país.

- Te ha tocado ver cuando incendian el Parlamento, has pasado por situaciones de riesgo, le ha tocado a la esposa del ex primer ministro que la quemaran viva dentro de la casa, ¿cómo se está viviendo este espanto?

Así es, como vos decís, estuve presente en el hecho, en el Parlamento de Katmandú, cuando se desató el incendio. Como muestran las imágenes, fue muy impactante, y no solo por el Parlamento; vi cómo saqueaban la jefatura de policía frente a mí y robaban las armas de la propia policía, lo que tornó el escenario muy peligroso. Como suele ocurrir en toda revuelta social, hay grupos con otros intereses. Se volvió muy peligroso, y ni hablar del accionar de la policía, que disparaba con balas reales, lo que causó las 19 muertes.

- ¿Se ve que surja algún líder, que alguien conduzca las turbas, que haya alguna organización, o es sálvese quien pueda esto?

Por el momento, el ejército tomó el control en cuanto a la seguridad, no en lo político. El ex primer ministro huyó a Dubái y la mayoría de su gabinete renunció.

La gente estaba realmente cansada del gobierno del primer ministro Oli, y vi a personas festejando. Me recordó cuando en Argentina celebramos el Mundial: la gente salía a la calle con la bandera de Nepal a festejar. Eso fue ayer