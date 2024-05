Pelea entre estudiantes en Tucumán: para Zorzoli, "Jaldo no está bien asesorado"

Luego de las reiteradas peleas callejeras entre estudiantes registradas en los últimos días en San Miguel de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo ordenó a la Policía detener a los involucrados, pese a tratarse de menores. Además, adelantó que sancionará a los padres de los chicos y evaluará posibles multas económicas a las instituciones educativas que reciban fondos del Estado.

"Nosotros, como Gobierno provincial, vamos a invitar a los padres que más que preocuparse, que se ocupen de los chicos. Preferimos ver un padre ocupado de los chicos y no un padre llorando luego porque pasan cosas que nosotros no queremos que pasen y que ya pasaron en Tucumán", expresó Jaldo el jueves en conferencia de prensa.

Y añadió: "Por eso le decimos a los papás que se empiecen a preocupar cuando sus hijos vayan al colegio, pero fundamentalmente qué hacen sobre la vía pública. Hoy, para aquellos que hacen disturbios en la vía pública, la Policía tiene instrucciones directas de detenerlos y ponerlos a disposición de la Justicia".

/Inicio Código Embebido/

Siempre Juntos Brutal batalla campal entre chicos de dos escuelas en pleno centro de Tucumán Video

/Fin Código Embebido/

El experto en educación y exrector Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, se expresó sobre los dichos del gobernador de Tucumán y señaló que el mandatario no está bien asesorado en términos educativos. También dijo que es inconstitucional dejar a los estudiantes sin educación y que la escuela debe ser parte de la solución, en vez de estar exenta.

"El decreto viola la Constitución al sancionar a los estudiantes con la imposibilidad de acceder a cualquier otra escuela secundaria. Los jóvenes tienen claramente el derecho a recibir educación. Me parece que a Jaldo se le va la mano en lo que plantea porque deja a la escuela fuera del asunto al expulsar a los chicos, sin reflexionar ni hacer nada. Es algo virulenta la medida", dijo en diálogo con Cadena 3.

El experto en educación consideró que la medida es excesiva para la situación. "No se puede permitir que los chicos organicen estas batallas campales que ponen en riesgo su vida. Ahora, el resto de las medidas se van de la escala. No está bien dejar afuera a la escuela de esto, la escuela tiene que educar", opinó.

En ese sentido, Zorzoli recordó su época como rector, cuando los problemas entre estudiantes no eran tan violentos. "En mi época no había problemas entre chicos de otras escuelas, los líos tenían que ver con lo que infringir pautas de convivencia", dijo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al respecto, hizo mención a un caso en el que estudiantes intentaron quemar una iglesia al lado de una escuela en San Ignacio. "Ese incidente se resolvió con una probation y el juez esperó a que los involucrados fueran mayores de edad", explicó.

El exrector enfatizó que lo que sucedió en Tucumán debe detenerse de alguna manera, pero la escuela debe participar activamente para evitar más peleas. "No creo que esto se pueda resolver sin la intervención del actor educativo para subsanar esa cuestión. Y las fuerzas de seguridad deben tratar de prevenir estas situaciones", agregó.

Zorzoli también se mostró sorprendido por el nivel de agresión entre los estudiantes. "Me extraña que haya tanta agresión física entre los alumnos porque hasta ahora solo se observaba muchas agresiones en redes sociales, el bullying. Es llamativo que se haya vuelto a la violencia física".

Por último, el exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires volvió a referirse a la iniciativa del gobernador Jaldo. "Entiendo la iniciativa, pero creo que no lo han asesorado bien en términos educativos y la cuestión se resolvió más bien en términos judiciales para que esto no vuelva a suceder. Es un tema muy complejo, pero la solución no es afuera de la escuela. ¿Qué hará ese pibe o grupo de chicos fuera de la institución?", reflexionó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.