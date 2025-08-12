Marina Charpentier pide reformular la Ley de Salud Mental en Argentina

El fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, resolvió la detención del esposo e hija de la mujer que habría sido reducida a la servidumbre durante 20 años en la localidad de Despeñaderos.

El caso, que conmocionó a los vecinos, salió a la luz gracias a una denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre la situación en una vivienda ubicada en el barrio IPV. Además, el hijo de la mujer en cuestión señaló que ella no quería internarse voluntariamente y advirtió que tampoco tomaba medicación.

Sobre ello dialogó en Cadena 3 Marina Charpentier, mamá del cantante Chano, y pidió reformular la Ley de Salud Mental en Argentina, para dar lugar a la internación involuntaria.

- Vamos a partir de un caso que ha tenido una enorme resonancia en Córdoba, donde una señora fue rescatada por la justicia ante una denuncia anónima por presunto abandono de persona. ¿Qué opinas sobre esto?

Esto abre muchas aristas. No puedo dejar de traer el tema de los hijos. Me pregunto, ¿cómo es posible que en una comunidad pequeña, nadie haya detectado la situación de esta mujer?

- Estamos hablando de un pueblo que tiene 7000 habitantes. ¿Cómo puede ser que nadie se haya percatado?

Yo apelo a lo familiar y a lo comunitario. ¿Qué hubiera pasado si esta madre hubiera hecho daño a su hija o la hubiera matado? Es alarmante que nadie se haya preguntado por la madre o por los hijos.

Cuando hablamos de la Ley de Salud Mental, una de las cosas básicas que reclamamos es que no se puede haber redactado esa ley sin la intervención de las familias que padecen estos temas.

- ¿Qué se puede hacer en estos casos, Marina? ¿Cómo se puede ayudar a las familias que enfrentan estas situaciones?

Primero, luchamos contra el artículo 20 de la Ley de Salud Mental, que permite que una persona no sea internada contra su voluntad. Es fundamental que el Estado actúe cuando hay riesgo para sí o para terceros.

Además, la familia está tan enferma que no puede ver la anormalidad de la situación en la que viven. Por eso los que deben tener la señal de alerta son el hospital, la escuela y después la comunidad.

- ¿Está esto contemplado en la ley actual?

Sí, pero no se cumple. La falta de equipos interdisciplinarios en los hospitales es un gran problema. La familia debe tener conocimiento de sus derechos y cómo actuar.

La madre puede no querer internarse o decidir no tomar la medicación, pero la tenés que sacar de la familia, porque no puede esa persona (en ese estado) convivir con hijos, educarlos, criarlos, o darles lo que necesitan.

El psiquiatra, frente a esta situación, debió haber dicho que "esta mujer es peligrosa para sí y para terceros". Y el hijo, que es enfermero, también debería haber pedido la internación involuntaria de su madre.

- ¿Qué opinas sobre la falta de atención a la salud mental en el interior del país?

Es una barbaridad. La ley tiene 15 años, pero no se ha implementado adecuadamente. El 30% de la población padece trastornos mentales, y no todos requieren internación, pero muchos sí.

Debe existir un equipo interdisciplinario en los hospitales, y para eso se necesita dinero y la importancia de ver la revisión del artículo 20.

- ¿Qué se necesita para mejorar esta situación?

Necesitamos que se discuta la Ley de Salud Mental y que se escuche a las familias. Hay proyectos en el Congreso que no se discuten y la situación sigue siendo crítica.

Necesitamos que los diputados saquen los proyectos del cajón que están presentados, que son muy buenos, para que salgan a discutir esto, porque va a seguir muriendo gente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá y "Siempre Juntos".