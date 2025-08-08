Detienen al esposo e hija de la mujer reducida a la servidumbre en Despeñaderos

El fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, resolvió este viernes por la tarde la detención del esposo e hija de la mujer que fue reducida a la servidumbre durante 20 años en la localidad de Despeñaderos, a cincuenta kilómetros de la ciudad de Córdoba. El caso, que conmocionó a los vecinos, salió a la luz gracias a una denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre la situación en una vivienda ubicada en el barrio IPV.

Peralta Otonello ordenó un operativo de rescate que involucró a personal judicial y médico. La víctima, encontrada en estado de shock, presentaba un deterioro físico extremo, al punto de aparentar 80 años debido a la desnutrición y el abandono.

Según sus primeras declaraciones, era maltratada, encerrada sin acceso al exterior y alimentada de forma esporádica. En un hecho particularmente estremecedor, se supo que las uñas de sus pies debieron ser cortadas con una amoladora debido al grado de abandono.

El fiscal dispuso la inmediata detención del esposo de la mujer, acusado del delito de abandono de persona, y de una de sus hijas, imputada por abandono agravado. Otros dos hijos del matrimonio también fueron imputados, aunque no se ordenó su detención.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario, pero fuentes judiciales indican que el fiscal halló elementos suficientes para justificar las medidas adoptadas.

El caso causó incredulidad en Despeñaderos, donde los vecinos se conocen entre sí. La vivienda, descrita por autoridades y vecinos como "la casa del horror", está ubicada en un entorno de casas colindantes, lo que plantea interrogantes sobre cómo la situación pasó desapercibida durante tanto tiempo.

Según trascendió, el esposo de la víctima recibía amigos en la casa para compartir asados, lo que agrava la sorpresa de la comunidad ante la falta de alertas previas. Incluso, se reveló que la hija detenida trabajaba como empleada municipal y colaboraba en tareas locales, incluyendo investigaciones, lo que añade un giro perturbador al caso.

La mujer rescatada fue trasladada al Hospital Arturo Illia de Alta Gracia para recibir atención médica y psicológica, mientras las autoridades continúan investigando para esclarecer los detalles de este aberrante episodio.

/Inicio Código Embebido/

Radioinforme 3 Inseguridad. 46 detenidos tras una serie de allanamientos en distintos puntos de Córdoba Entre ellos, están los acusados del crimen de Julieta Salvatierra, quien fue asesinada de un disparo en la cabeza en barrio Sol Naciente. Además, se detuvo a otro sospechoso por el asesinato de Ignacio Villagra.

/Fin Código Embebido/

Informe de Francisco Centeno