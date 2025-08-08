En vivo

Radioinforme 3

46 detenidos tras una serie de allanamientos en distintos puntos de Córdoba

Entre ellos, están los acusados del crimen de Julieta Salvatierra, quien fue asesinada de un disparo en la cabeza en barrio Sol Naciente. Además, se detuvo a otro sospechoso por el asesinato de Ignacio Villagra.

08/08/2025 | 08:28Redacción Cadena 3

FOTO: Varios detenidos tras una serie de allanamientos en Córdoba. (Foto: Policía)

Personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales desplegó este viernes por la mañana una serie de allanamientos en distintos sectores de la ciudad de Córdoba en relación a hechos de robo calificado, delitos contra la propiedad y violencia urbana que se investigan.

Hasta el momento, hay 46 personas detenidas vinculadas a diferentes delitos y contravenciones y 12 armas de fuego secuestradas, entre otros elementos.

Entre los detenidos se encuentra la quinta persona implicada en el homicidio de Julieta Salvatierra, quien fue asesinada de un disparo en la cabeza en barrio Sol Naciente. También se aprehendió a un segundo sospechoso en el caso de Ignacio Villagra, asesinado durante un robo en barrio Empalme.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, indicó: "Se detuvo al quinto vinculado al crimen de Sol Naciente. También se detuvo a otra persona involucrada en el caso de Ignacio Villagra, lo que permite esclarecer ambos delitos". 

Quinteros enfatizó que ahora corresponde a los fiscales investigar la participación de cada uno de los detenidos.

En tanto, el jueves se detuvo a dos menores de edad, uno de 15 y otro de 17 años, en barrio Marechal, por intentar escapar después de romper una ventana y entrar a una propiedad. 

El Ministro de Seguridad destacó la problemática de los menores en la delincuencia y consideró que "es necesario que el Congreso trate urgentemente las leyes sobre este tema, ya que es algo que estamos solicitando desde las provincias".

Con estos operativos, las autoridades buscan abordar la ola de violencia en la ciudad y reforzar la seguridad pública ante el crecimiento de delitos vinculados a armas y delitos menores.

Informe de Lucía González.

