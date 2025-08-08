Detuvieron a dos menores con historial delictivo tras robo en el Puente Tablada

En un nuevo episodio delictivo en Córdoba capital, dos adolescentes de 15 y 17 años fueron detenidos en las últimas horas en barrio Marechal tras cometer un robo en un automóvil estacionado en la zona del Puente Tablada.

Los menores, que cuentan con un extenso historial delictivo, intentaron escapar cruzando el río, pero fueron interceptados por la policía en la calle Garzón Maceda al 1100.

El hecho ocurrió cuando los dos adolescentes rompieron la ventanilla de un auto, sustrayendo diversas pertenencias. Según el parte policial, tras ello fugaron, cruzando el río. Sin embargo, fueron capturados minutos después.

Durante el robo, una mujer de 35 años, ocupante del vehículo, resultó herida en el rostro y debió ser asistida por un servicio de emergencias.

/Inicio Código Embebido/

Video. Menores roban a automovilista cerca del Puente Tablada. Cadena 3 Episodios

/Fin Código Embebido/

Lo que agrava este caso es el historial delictivo de los adolescentes involucrados. El menor de 15 años ya había sido aprehendido en cuatro ocasiones en los últimos ocho meses, mientras que el de 17 años registra seis detenciones desde abril de 2024.

Tras la detención, los menores fueron puestos a disposición de la justicia.